Elon Musk szélhámosságnak nevezte a dogecoint, majd bejelentette, hogy elfogadják holdutazásért

Az eredetinek viccnek indult, azonban tulajdonságai és népszerűsége miatt ma már kifejezetten komolyan veendőnek számító dogecoinnal Elon Musk sokadszorra foglalkozik: eddig rendszerint felfelé hajtotta az árfolyamát különböző vicces megjegyzésekkel és tweetekkel, de például múlt pénteken újra óvatosságra intette a kriptóba fektetőket, a hétvégén pedig

élő adásban nevezte szélhámosságnak.

A pénteki tweetje – melyben azt írta, a kriptodevizák ígéretesek, de azért nem árt óvatosnak lenni - egy február 16-i YouTube-videóhoz kapcsolódott, amelyben a milliárdos arra figyelmeztetett, hogy a befektetőknek nem kellene minden megtakarításukat dogecoinba fektetniük. Musk ezután az NBC televíziós csatorna szombati késő éjszakai, Saturday Night Live c. műsorának házigazdájaként először azt mondta,

A dogecoin a jövő pénzneme. Egy megállíthatatlan pénzügyi gépezet, mely el fogja foglalni a világot.

Erre a televíziós show egyik résztvevője visszakérdezett, tehát egy szélhámosság? Musk erre azt felkelte:

Igen, egy szélhámosság

- majd nevetett.

A befektetők által is szorosan követett show után a dogecoin árfolyama beszakadt: értékének harmadát veszítette el, vasárnap ehhez képest korrigált valamelyest a kriptopénz. 70 centről szombaton 42 centig esett, majd vasárnap 53 cent környékére jött vissza a dogecoin árfolyama.

Elon Musk néhány órával ezelőtt aztán egy újabb fordulattal Twitteren bejelentette, hogy a viccnek indult kriptopénzt is elfogadják, ha valaki a Holdra utazna.

A SpaceX elindítja a DOGE-1 missziót a Holdra – a misszióért doge-ban is lehet fizetni. Az első kriptó az űrben, az első mém az űrben

- írta Musk.

A dogecoin hívei az 1 dolláros célt tűztek ki a kriptodeviza számára 2021-re, és ezt úgy emlegetik, az árfolyamot a holdig lövik fel. Musk korábban egy Twitter-bejegyzésben megígérte, hogy valóban fizikailag is felvisz egy dogecoint a Holdra a SpaceX-szel.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon