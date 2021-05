Itt az ötödik Műtárgyak Éjszakája, a nyár legizgalmasabb művészeti fesztiválja

Nem csak festészet - A Műtárgyak Éjszakája közelebb hozza a műtárgyak lebilincselő világát a művészetek és a kultúra szerelmeseihez. Izgalmas történetek bontakoznak ki és elevenednek meg a látogatók szemei előtt. Valljuk, hogy a művészet nemcsak a múzeumok falai között rejtőzik, hanem a mindennapok során is körülvesz minket, olyan helyeken is rábukkanhatunk, ahol talán nem is várnánk. Így aztán a festményeken, a szobrokon, a régészeti leleteken, a fotográfiákon, a porcelánokon és a kerámiákon túl többek között a szocializmus hazai tárgykultúráját is felidézzük, megismerkedünk a kék kelmefestés rejtelmeivel, az Unicum ipartörténeti és iparművészeti érdekességeivel, a nemzetközileg elismert kiváló hazai üvegművészek alkotásaival, a népi kézművesség titkaival, sőt még Blaha Lujza, a nemzet csalogánya kalandos életű legyezőjével is.

Izgalmas új helyszínek - Az új helyszínek között szerepel a főváros egyik leghangulatosabb pontja, Gül baba türbéje. Itt nemcsak az épületegyüttesről lesz szó, hanem a titokzatos Gül babáról is, akinek a személyéhez legendák kapcsolódnak. A BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park a régészeti ásatások kulisszatitkaiba, Európa egyik legnagyobb kőtárának kincseibe, a rómaiak mindennapjaiba nyújt betekintést, a pop-up kiállításon pedig élőben is megszemlélhetők azok a műtárgyak, amelyeket a pandémia miatti zárva-tartás idején az intézmény a Kisföldalatti peronjain plakátokon mutatott be. A Fővárosi Nagycirkusz elvarázsolt világa kicsiket és nagyokat egyaránt elbűvöl. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum gazdag tárgygyűjteménye személyes történeteket őriz. A látogatók itt kortárs alkotók cirkuszművészetre reflektáló munkáival találkozhatnak, és interaktív tárlatvezetéssel járhatják be a Nincs mááásik! 130 éves a Fővárosi Nagycirkusz kiállítást. A Yunus Emre Török Kulturális Intézetben a népi kézművesség kerül a középpontba, a kézműves alkotásokkal berendezett nemezsátor mellett a műhelyek működéséből is ízelítőt kapnak az érdeklődők, megtekinthetik például a kilimszövést. A nemrégiben átadott csúcsmodern Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ a restaurálás és a magyar festészet remekei iránt érdeklődőket várja, az intézményben jelenleg többek között Munkácsy Mihály, Czóbel Béla és Szinyei Merse Pál művein dolgoznak a szakemberek. A Kiskép Galériában a kortárs magyar üvegművészet lenyűgöző alkotásaival találkozhatnak a látogatók. A Memento Parkban a politikai propagandáé és a szocializmus tárgykultúrájáé a főszerep, az esemény végén a korszak ikonikus csemegéinek bemutatójára, kóstolására is sor kerül.

Szemtől szemben a művészekkel - A fesztiválon idén is lehetőség nyílik a művészekkel való találkozásra. Megnyitja kapuit a Budakalászi Műteremház, ahol az alkotók mutatják be műtermeiket, majd miniworkshopra, közös alkotásra is sor kerül. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának székhelyén található négy műteremben fiatal művészek dolgoznak, velük is megismerkedhetnek a résztvevők. Kalmár János DLA Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész eddig még soha nem látott szobrokat mutat meg a műtermében, miközben válaszol az érdeklődők kérdéseire. A kiállítások megtekintése is egészen más élmény, ha jelen van az alkotó. A Budapest Galériában Gálhidy Péter szobrászművész, valamint Molnár Judit Lilla képzőművész, a Deák Erika Galériában Szűcs Attila festőművész, a Molnár Ani Galériában Mayer Éva képzőművész, a MET Galériában Péter Ágnes szobrász, képzőművész, illetve HAász Ágnes grafikusművész, továbbá Krnács Ágota képzőművész kalauzolja a látogatókat. Az ARTE Galériában Bálind István kortárs festőművésszel beszélget Marsó György a Galéria társtulajdonosa, valamint a közönség.

Múzeumok, galériák várják a látogatókat – A Műtárgyak Éjszakája programsorozat résztvevői a jelentős hazai múzeumok és galériák. A már bemutatott helyszíneken túl az Óbudai Múzeum, a Műcsarnok, a Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum, a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Ráth György-villa, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Ludwig Múzeum, a TOBE Gallery, a Várfok Galéria, az Einspach Fine Art & Photography, a Virág Judit Galéria és a Kieselbach Galéria is izgalmas programokkal, kiállításokkal, tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket.

Ha ti is alkotnátok – A programsorozaton az eddigi évekhez hasonlóan idén is megtapasztalhatják a résztvevők az alkotás örömét. A Budakalászi Műteremházban a BUMM művészei tartanak miniworkshopot, az általuk létrehozott mintákat betonból készült dúccal lehet papírra, textilre, esetleg otthonról hozott ruhadarabra nyomtatni. A Herendi Porcelánpalotában a porcelánrózsa-formázást és a porcelánfestést is ki lehet próbálni. A Török Kulturális Intézetben nem csak műtárgybemutatón lehet részt venni, hanem kisebb nemeztárgyak készítésére is van lehetőség.

Szakmai előadások, nem csak a szakmának! A programkínálatot színesítik még a változatos témájú szakmai előadások, amelyek között vannak olyanok is, amelyeken online is részt lehet venni, ilyen például Emőd Péter művészeti újságíró a nagy műtárgyhamisítási botrányainak tanulságaival foglalkozó előadása, vagy Vaja László porcelánszakértő porcelán- és kerámiarestaurálással kapcsolatos előadása, amely a műkedvelő közönségnek, a gyűjtőknek és a befektetőknek is hasznos információkkal szolgál. Vaja László műtermét is felkereshetik a háromnapos fesztivál során a résztvevők. A műtárgypiac iránt érdeklődőknek ajánljuk még az elmúlt egy év műtárgypiaci történéseit tárgyaló kerekasztal-beszélgetést Serfőző Krisztina kulturális menedzser vezetésével. A Martos Gábor művészeti író könyvbemutatójához kapcsolódó beszélgetés a nők művészetben és műtárgypiacon betöltött szerepével foglalkozik. Újra hallhatjuk Görbe Márk művészettörténész-szőnyegszakértőt is, aki ezúttal nem a szőnyegekről, hanem a falikárpitművészet legnevesebb darabjairól tart előadást. A magyar üvegművészekről és a kortárs üvegről is hallhatunk egy izgalmas előadást Balogh Eleonóra Ferenczy Noémi díjas üvegművész, Műemléki restaurátor szakértő jóvoltából.

A bélyeg-, érem- vagy képeslapgyűjtők az Oktogon Filatélia Bt.-t kereshetik fel szaktanácsadásért és értékbecslésért. A kortárs kerámia és a lakberendezés rajongói pedig ne hagyják ki a Fabrika Stúdió eseményét, ahol Bartis Kata alkotásaival ismerkedhetnek meg a Fabrika bútorai között.

A június 18-i filmvetítés helyszíne a Bem Mozi, ahol A mű szerző nélkül című filmet lehet megtekinteni, ami az egyik legnevesebb kortárs festő, Gerhard Richter életén alapul.

A programsorozat kreatív kampánya már 3 ízben nyerte el a reklámszakma rangos elismeréseit, köztük egy aranydíjat a Lollipop versenyen. Idén ismét különleges, érzékszerveinket megmozgató kampányra készülnek a szervezők és a VLMY&R reklámügynökség, „Kóstolj bele a művészetbe a Műtárgyak Éjszakáján!” címmel.

A további programokért, valamint a regisztrációért keressék fel a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál honlapját!

