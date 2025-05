Új szereplők veszik át a hatalmat a pénzügyi rendszerben: a mesterséges intelligencia menti meg a bankokat?

A hagyományos bankok világszerte egyre inkább kiszorulnak a pénzügyi szektor növekedésének élvonalából, és fintech cégek, digitális bankok, magánhitelalapok és egyéb nem banki szereplők szereznek tőlük piacot maguknak – állapítja meg a Boston Consulting Group (BCG) friss „Future of Finance” jelentése. A mesterséges intelligencia sikeres stratégiai alkalmazása sorsfordító lehetne a pénzügyi szektor régebbi szereplői számára, de sok bank még mindig csak küszködik ezzel, viszont van olyan bank is, amely a munkaerő 35-50%-át érintő átalakulással kalkulál az AI miatt. Összességében azok a bankok lehetnek sikeresek, amelyek megfelelő mérethatékonyságot elérve növekednek, javítani tudják díjalapú bevételeik arányát, és fenntartható módon javítják működési hatékonyságukat. A pénzügyek jövőjével részletesebben is foglalkozunk a Portfolio szeptemer 18-ai Future of Finance konferenciáján , érdemes már most regisztrálni a teljes pénzügyi szektort megmozgató szakmai rendezvényre.