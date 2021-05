Rákaptak a részvényekre a magyar gazdagok

A pandémiás helyzet okozta piaci volatilitás hatására jelentősen nőtt a részvénybefektetések aránya a privátbanki portfóliókban. A bátorság kifizetődő volt, a legtehetősebbek vagyona szépen gyarapodott 2020-ban - derül ki az Erste Private Banking sajtóközleményéből.



Megugrott az Erste privátbanki ügyfeleinek portfóliójában a részvények aránya az utóbbi egy évben. A direkt és indirekt részvénybefektetések részesedése idén március végén elérte 29 százalékot, szemben az egy évvel korábbi 17 százalékkal. A pandémiás helyzet jelentős hatással volt a befektetések összetételére, a nagyobb hozam reményében többen vállalnak nagyobb kockázatot, miközben jóval összetettebb, globálisan és iparági szinten is színesebb lett a kezelt vagyonok összetétele. Korábban a hazai privátbanki ügyfelekre inkább a kockázatkerülés volt jellemző, mostanra azonban sokkal egészségesebb kockázat/hozam profillal rendelkező portfóliók épültek fel – mondta el Somlai László, az idén 15 éves Erste Private Banking vezetője.

Megnőtt az érdeklődés a rövid távú taktikai befektetések iránt: míg a privátbanki ügyfelek eddig jellemzően stratégiai portfóliókat építettek hosszú, 5-10 éves befektetési időtávval, az utóbbi időben a nagy piaci mozgások miatt az érdeklődés elmozdult az akár egy-két napos befektetések felé is. Ehhez nagyon jól jött az Erste vagyonkezelési üzletágánál még a pandémia előtt bevezetett Multi Advisor Modell, amely közvetlen hozzáférést biztosít a kereskedői és elemzői szolgáltatásokhoz, de az ügyfelek akár portfólió értékelést is igénybe tudnak venni.

Bizonyos iparágak (például az egészségügy vagy a légiközlekedés), térségek (többek között Észak-Amerika vagy a Távol-Kelet) nagyobb reflektorfényt kaptak, így értelemszerűen népszerűbbé is váltak. "Mi azért vigyázunk arra, hogy az ügyfelek befektetései minden tekintetben globálisak maradjanak, és egy-két nagyobb hírértékű szektor (például a technológiai vagy a zöld iparágak) a megfelelő súllyal kerüljenek a portfóliókba. Ez ugyanakkor alapvetően egy jó folyamat, segít, hogy a portfóliók diverzifikáltabbá váljanak. A pandémia következtében az ügyfelek is nyitottabbá váltak, sokkal jobban érdeklődnek a befektetéseikkel kapcsolatos információk, javaslatok iránt, mint korábban" – ismertette Somlai László.

Tavaly a piacok nagyon támogatók voltak, a tőzsdéken egyértelműen árazták, hogy a világ úrrá lesz a pandémián. Az árfolyam-növekedésnek és a vagyongyarapodásnak köszönhetően az Erste privátbanki ügyfeleinek kezelt állománya tavaly 17 százalékkal növekedett. A járványhelyzet ugyan még tartogathat meglepetéseket, így a volatilitás idén még átmenetileg felugorhat, de összességében 2021-ben is pozitív piaci kilátásokkal lehet számolni. A korábbi nagyon alacsony inflációs ráták 1-2 százalékponttal emelkednek, de az árak elszabadulásától nem kell tartani. A pandémia hatása az is, hogy nagy mennyiségű pénz vár elköltésre a világban, akár fogyasztásra, akár befektetésre, amely szintén támogatja a piacokat. Várhatóan a laza monetáris politika is kitart, amelyből még tudnak táplálkozni az ügyfélvagyonok. Mindent egybevetve az előjelek az idei évre is kedvezőek, és az első negyedév adatai is ezt támasztják alá. Ennek eredményeként az Erste privátbanki ügyfelek vagyona idén is átlagosan 14 százalékkal növekedhet – derül ki a közleményből.

