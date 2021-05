Eurizon: a jegybankok döntésére vár a piac

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hónapban megállt a részvénypiaci árfolyamemelkedés, nőtt a volatilitás, vagyis végső soron nőtt a jövőképpel kapcsolatos bizonytalanság. Drámai dolgok azért nem történtek a tőkepiacon – az S&P500 tőzsdeindex például a jelen sorok írásakor, 2021. 05.27-én csupán 1%-kal van lejjebb a csúcsához képest –, de a többségében idénre pozitív várakozásokat megfogalmazó elemzőházaknak a jövőképpel kapcsolatosan leginkább emlegetett kockázati eleme, az infláció valóban megérkezett. Az USA esetében az áprilisi, 4,2%-os infláció nem is nagyon kopogott, hanem egyesen berúgta az ajtót, jóval meghaladva a piaci várakozásokat (és persze a 2%-os FED célszámot). Az inflációs szám megjelenése után a részvény- és kötvényárfolyamok több napon keresztül délre vették az irányt, amíg némileg megnyugodtak a FED szavai hallatán. Ebben ugyan újdonság nem volt a hosszú távú átlagos inflációval, mint mérce, és a munkaerőpiaci mantrával – persze a harmadik korábbi érv, a várakozások helyett a tényszámok fontosságának a hangsúlyozása érthető módon a 4,2%-os tény „árnyékában” most elmaradt –, de a sokszor és sok FED kormányzó szájából elhangzó hasonló tartalmú üzenetek végül elérték a kívánt célt. Némileg maradt ugyan a bizonytalanság, de az árfolyamok nem estek tovább, sőt inkább korrigáltak.

A makroadatok is helyenként nyugtatólag hatottak, de inkább akkor, amikor elmaradtak a várakozásoktól, ilyenkor beigazolva a FED mondatait például a munkaerőpiaccal kapcsolatban. A várakozásoknál rosszabb USA munkaerőpiaci hírek (például az áprilisi nonfarm payrolls) valóban kettős hatást gyakoroltak az elmúlt időszakban a piacra – fundamentálisan nem, de monetáris hatásában jó volt az olvasatuk.

A külpolitikai vagy a COVID hírek hatása elenyésző volt, a tőkepiac jelenleg a monetáris válaszokat találgatja az aktuális reálgazdasági folyamatokra, ezért az infláció és az egyéb makroadatok a főbb piacmozgatók. Ezek volatilitása visszatükröződik a tőkepiaci volatilitásban is, és várakozásunk szerint ez idénre jellemző elem is marad. Az áprilisi FED jegyzőkönyv a reálgazdasági folyamatokra hivatkozva ugyan már megemlítette, hogy majd valamikor el kell gondolkodni azon, hogy mikor kell elgondolkodni a monetáris szigorításon, de ahogy a piac is csak kis mértékben reagálta le ezt az új elemet, mi is azt várjuk, hogy marad a támogató monetáris politika. Ahogy feltehetően marad pár hónapig az inflációs céloknál nagyobb valós infláció is, háttérben egy erőteljes gazdasági növekedéssel. A részvénypiacnak viszont kifejezetten vannak olyan szektorai, amik jól teljesítenek egy magasabb inflációs és növekedési környezetben, ezért nem is igazán földrajzi, hanem szektorális allokációt tartunk fontosnak a ciklikus szektorok és value részvények javára. A portfólió eszközosztály és régiós kitettsége így nem változik."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.