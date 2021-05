Raiffeisen: van még erő a részvényekben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A részvénypiacokon májusban tovább folytatódott a növekedési típusú részvények alulteljesítése és az értékalapú befektetések felülteljesítése. Ennek megfelelően miközben az S&P 500 index, valamint a Euro Stoxx 50 index emelkedett, addig a technológiai fókuszú Nasdaq értéke csökkent. Kiemelhető a szintén értékalapú részvényekben túlsúlyos kelet-közép-európai részvénypiacok nagyon jó májusi teljesítménye.

Miközben február-márciusban az amerikai hozamemelkedés volt a növekedési típusú részvények gyengébb szereplésének mozgatórugója, addig mára a hozamemelkedés megállt, a reálkamatok a továbbra is erős inflációs várakozások mellett csökkentek. Ma már inkább a jövőben várható további hozamemelkedés lehet a növekedési részvények gyengébb teljesítménye mögött.

Továbbra is az az általános várakozás, hogy az oltási kampányok eredményeként a koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások megszűnése, elsősorban a fejlett világban, ahol a lakosság jelentős megtakarítást halmozott fel az elmúlt időszakban, komoly keresletnövekedést fog generálni, ami a részvényekkel kapcsolatban pozitív. A nyitással várható keresleti sokkot emellett támogató monetáris és fiskális politika is kíséri, ami nagy valószínűséggel inflációs hatású lesz. A kérdés továbbra is az, hogy ez az inflációs hatás milyen mértékű lesz, és hogy milyen időtávon fog jelentkezni, továbbá, hogy az esetlegesen beragadó inflációs kockázatok mellett hajlandók lesznek-e a világ nagy jegybankjai szigorítani a monetáris kondíciókon, miközben az államadósságok rekordszinten vannak. Ha késlekednek a szigorításokkal, akkor az inflációs folyamatok elengedését kockáztatják, ha pedig szigorítanak, akkor a hozamelemelkedés a kamatterhek emelkedésén keresztül komoly gazdasági visszaesést okozhat.

Ebben a környezetben ismét jól teljesített az arany, ami az infláció esetleges megugrása mellett jó értékőrző lehet. Az olaj folytatta az erősödő trendet, ahogy a kereslet a fejlett világ nyitásával várhatóan erősödni fog, miközben az OPEC csak fokozatosan oldja fel a termelési korlátozásokat. Az olajpiacon persze mindig lehetnek meglepetések, de például egy esetleges Iránnal kapcsolatos megegyezés, a szankciók feloldása sem tűnik olyan volumenű kínálatemelkedésnek, mint amennyit a nyugati világban az utazások beindulása fog emelni a keresleten.

A devizapiacon a dollár gyengült, a forint viszont jelentősen erősödött. Az amerikai hozamemelkedés megállása és a reálkamat csökkenése volt az egyik oldalon, a hazai jegybank szigorodó kommunikációja pedig a másik oldalon.

Összességében továbbra is a reáleszközök tartását javasoljuk, ezért a modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és az arany) súlya a meghatározó, az egyes súlyokat az előző hónaphoz képest változatlanul hagytuk. Továbbra is az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya.

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.