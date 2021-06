Nagy változások előtt állnak az amerikai tőzsdék

A változásról a szervezet vezetője, Gary Gensler nyilatkozott, aki áprilisban vette át az SEC vezetését. Gensler már korábban is bírálta a mostani rendszert, amely szerinte arra ösztönzi a befektetőket, hogy nagy értékpapír-kereskedőket keressenek fel, mint a Citadel Securities and Virtu Financial Inc. ahelyett, hogy a nyilvános tőzsdéken kereskednének.

Gensler szerint azonban a nyilvános kereskedésen is elérhetőek lennének a kedvezőbb árazások, ha többen használnák ezeket a felületeket. Jelenleg ugyanis az amerikai kereskedés csupán 53%-a folyik a tőzsdéken, a többi a nagy értékpapír-kereskedőknél és az úgynevezett dark pool-oknál összpontosul.

Míg az értéktőzsdék kötelesek kiadni áraikat, hogy ezeket összegyűjtve megállapítható legyen a „ nemzeti legjobb ajánlat” (NBBO) minden részvény vonatkozásában, addig ez a dark poolokra és a nagy értékpapír-kereskedőkre nem vonatkozik. Nekik általában hozzá kell igazítani az árazásukat a nyilvánosan elérhető „legjobb ajánlathoz.” Gensler szerint viszont pont azért nem megfelelő mutató az NBBO, mert túl kevesen kereskednek a nyilvános tőkepiacokon.

A SEC ezért feltehetően felül fogja vizsgálni a vonatkozó mutató számítását, illetve új szabályok meghozatalát is kilátásba helyezte. Gensler kritizálta azt a gyakorlatot is, miszerint a brókerek egy bizonyos díj fejében egyből a nagy kereskedőházakhoz irányítják ügyfeleiket.

