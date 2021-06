Kóstolj bele a kortárs művészetbe a Műtárgyak Éjszakáján

Már csak pár nap és elindul az V. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál, amely többek között számos olyan programot kínál, ahol a művészekkel, kurátorokkal lesz lehetőség találkozni és tárlatvezetéseken részt venni Budapest több kortárs galériájában és műteremházában. Az alábbiakban szeretnénk az érdeklődők figyelmébe ajánlani néhány ilyen eseményt.

Terra Incognita (Molnár Ani Galéria) - Június 18. 16:00

A művész a Molnár Ani Galéria bemutatótermében egy prezentáció keretében mutatja be munkáit és alkotói folyamatait. Mayer Éva az általa kidolgozott, egyedi grafikai technikával készült nyomatokból álló, akusztikus elemekkel is kiegészített installációkban gondolkodik. Műveiben központi szerepet játszanak az identitásproblémák, a személyes traumák és társadalmi szinten tabunak számító kérdések megfogalmazása. E témák kifejezéséhez az európai kultúra jellemző elemeit, archetípusokat használja fel és teszi őket egyedi rendszerének részévé. Személyes tapasztalatait, traumáit így univerzális szintre emeli nem csak a vizualitás eszközeivel, hanem – a kollektív tudat bevonásának érdekében – sors- és nőtársakkal folytatott kommunikáció során szövegeket gyűjt, melyeket változatos formában kapcsol bele alkotásaiba.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/terra-incognita

Budapest / New York - Történetek - Ébli Gábor beszélget Lőrincz Zsuzsanna keramikusművésszel (K.A.S. Galéria) - Június 17. 17:00

Lőrincz Zsuzsanna / Susan Lawrence Nathenson Budapest / New York Történetek című kerámiakiállítása, a beszélgetést Ébli Gábor esztéta vezeti, a művésznő könyvének szerkesztője.

Bővebb információ és regisztráció a jegyvásárlást követően: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/budapest-new-york-tortenetek-ebli-gabor-beszelget-lorincz-zsuzsanna-keramikusmuvesszel

A művész tárlatvezetése Szűcs Attila önálló kiállításán (Deák Erika Galéria) - Június 19. 15:00

A Deák Erika Galériában Szűcs Attila legújabb művei kerülnek bemutatásra, a programon a művész személyesen tart tárlatvezetést kiállításán.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/a-muvesz-tarlatvezetese-szucs-attila-onallo-kiallitasan

Virtuális landart (MET Galéria) - Június 18. 11:00

A tárlatvezetést Haász Ágnes képzőművész tartja elektrográfiai kiállításán. A számítógép szisztematikus rendszerében, a természeti képek, a természetben talált tárgyak képlékeny, formálható anyaggá válnak. Az organikus formák komputertechnikájával felbontott síkbelisége, feltárja, megsejteti a természeti képekben rejlő, a valóságban nem létező, vizuális rendszereket. Szürrealisztikus, dinamikus látvány jön létre, mélységérzetet keltenek, a térélmény impressziójaként. A digitális nyomatok síkján megjelenő természeti kép a komputeres feldolgozás során a minket körülvevő, fizikai törvényszerűségben megjelenő természetet és épített környezetet új esztétikai perspektívában jeleníti meg, virtuálisan kitágítja a sík fogalmát, a térbeliség felé közelítve.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/virtualis-landart

Ceredi jelenések (MET Galéria) - Június 19. 17:00

Krnács Ágota képzőművész tárlatvezetést tart elektográfiai kiállításán, amelynek címe ugyan utal a Jelenések könyvére - vagy, ahogyan azt még említeni szokták, János apokalipszisére -, de ugyanúgy a szó szoros értelemben vett látomásra, pszichikai élményre is következtetni enged, amely a szokványos emberi megismerés számára megközelíthetetlen, láthatatlan és nem hallható jelenségekről szerez érzéki észleléseket. Bár a téma archaikus, mégis a 21. századi kihívásoknak megfelelő digitális képalkotó módszerrel lesz egyszerre szürreális és szimbolikus, hagyományos és kortárs, melyek nyomtatott formában és mozgóképen keresztül mutatják be ezt a misztikus gondolatmenetet.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/ceredi-jelenesek

Influence / Hatás (Hegyvidék Galéria) - Június 17. 18:00

A tárlatvezetést Kallós Judit, a Hegyvidék Galéria művészettörténésze és a művész, Majoros Áron Zsolt tartja. A „Hatás” című kiállítás témája a személyiséget alakító és a külső környezeti impulzusok dialógusát helyezi a fókuszba. A tárlaton három műcsoport alkotásai kerülnek bemutatásra, az egész alakos életnagyságú szobrok, az acélképek és Majoros legújabb arctöredékeket ábrázoló objektei. Az objektek létrejöttére jelentős hatással volt a pandémia helyzete, és ennek következtében kialakult bezártság megélése.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/influence-hatas

German Kinga kurátori tárlatvezetése, Anthony Marchetti Paul című kiállításán (TOBE Galéria) - Június 19. 10:00

Anthony Marchetti Paul című kiállásán a kurátor, German Kinga művészettörténész tart tárlatvezetést. Egy rövid, de annál erősebb szerelem utódaként, a menekülés hevében tett, de be nem váltott találkozási ígéret visszafejtésén dolgozva, Marchetti számára maga az út kerül a középpontba, miközben a gyűjtés pragmatizmusa a tér és az idő áthidalásának távolságát érzékelteti. [...] Ezt a fényképsorozatot megfigyelve megértjük, hogy az út valóban bennünk van, de előtte meg kell tenni az emlékezés kitérőit ahhoz, hogy erre rájöjjünk. A reménység foltjai, a fényképek, a reménytelenség múltjában és jelenében a reményt jelentik. (German Kinga)

A FISE titkos élete (Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület) - Június 18. 16:00, 17:00, 18:00

A FISE a művészetszeretők számára elsődlegesen egy kiállítótermet, a FISE galériát jelenti a Kálmán Imre utcában. Az egyesület itt szakmai előadásokat szervez, és négy műtermet is biztosít pályakezdő alkotók számára. Elmondhatjuk, művészeti bázisként működik. A Műtárgyak Éjszakája keretén belül meghirdetett programunk során betekintést engedünk hétköznapjainkba. Megmutatjuk a működtetést biztosító műhelyünket, műtermeinket is. Természetesen a hozzánk ellátogatók az aktuális kiállításunkat, Bíró Zsófia Gizella ékszertervező művész Szövetség című önálló tárlatát is megtekinthetik. A programot Mascher Róbert DLA a FISE elnöke tartja.

Bővebb információ és regisztráció a jegyvásárlást követően:

https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/a-fise-titkos-elete-i

https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/a-fise-titkos-elete-ii

https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/a-fise-titkos-elete-iii

Nyitott műtermek az FKSE-ben - Június 18. 16:00, Június 19. 11:00

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) a fiatal magyar képzőművészek hat évtizedes múltra visszatekintő, az aktuális művészeti és társadalmi kérdésekre dinamikusan reagáló szakmai szervezete. Az Egyesület 500 fős, folyamatosan frissülő tagságát művészek, művészettörténészek és kritikusok alkotják. Az Egyesület célja, hogy segítse tagjai pályakezdését, munkáját a kulturális és művészeti életben. Az FKSE elsősorban a progresszív művészeti törekvéseknek bemutatkozási lehetőséget biztosító Stúdió Galériáról ismert. Kevesebben tudják, hogy székhelyén négy műterem is található, amelyben az egyesület fiatal alkotói dolgoznak. A programot a FKSE-ben dolgozó művészek tartják.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/nyitott-mutermek-az-fkse-ben

https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/nyitott-mutermek-az-fkse-ben-2

Mi köti össze a Burgundi Madonnát Grayson Perryvel? Tárlatvezetés a Whisper to My Past Do I have Another Choice című kiállításon - Június 18. 18:30

Tracey Emin 2010-ben készített neonjáról kapta a címet a kiállítás, I Whisper to My Past Do I Have Another Choice, mely váratlan tűzijátékot tartogat különféle művészeti korszakokból, valódi világsztárok részvételével. A performanszművészet leghíresebb nemzetközi képviselője, a szerb születésű Marina Abramović Szent Teréz előtt hódol 2009-es munkájával, a brit Young British Artists fenegyereke, Grayson Perry egy gyönyörű, provokatív, festett kerámia vázával szerepel, a lengyel kortárs szobrászat világhírű nagyasszonya, Magdalena Abakanowicz pedig két ember léptékű, múzeumi rangú domborított vászonfigurával emeli a kiállítás fényét. A sziporkázóan szerteágazó anyagban helyet kaptak még többek között Hetey Katalin variálható fém szobrai, Z. Gách György 1968-as kerámia térkonstrukciója, Drozdik Orshi expresszív, óriási diptichonja, Makai Mira mázas kerámia installációi és Fajó János geometrikus, de nagyon is organikus kompozíciója is. Az Einspach Fine Art & Photography nyitó tárlatát – a nevében vállalt misszióhoz hűen –fotók egészítik ki, olyan kortárs alkotóktól, Tombor Zoltán és Glázer Attila.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/mi-koti-ossze-a-burgundi-madonnat-grayson-perryvel

Na BUMM! - műtárgyrandi - Június 19. 17:00

A Budakalászi Műteremház megújulása alkalmából nyílt napot szervezünk, melynek során a látogatók betekintést nyerhetnek az itt alkotó művészek műtermeibe.

Az eseményt megnyitja: Kiss Judit Ágnes, költő. További programok: Keszeg Nándor “Ki falja fel a gyönyörű gondolataimat?” performance; Space Cowboy koncert.

A megnyitó után a művészek maguk mutatják be műtermeiket, valamint egy miniworkshop során a Budakalászi Műteremház tagjai által létrehozott mintákat lehet betonból készült dúccal nyomtatni papírra, textilre, vagy otthonról hozott ruhadarabokra.

Bővebb információ és regisztráció: https://www.mutargyakejszakaja.hu/events/na-bumm-mutargyrandi

Az V. Műtárgyak Éjszakája teljes programkínálata itt érhető el: https://www.mutargyakejszakaja.hu/programok-2021

A regisztrációhoz elengedhetetlen jegyvásárlást a következő linken érik el: https://www.mutargyakejszakaja.hu/jegyvasarlas