Csökkenő bevétel és nyereség az Opusnál, de mostantól felpöröghet az energetika üzletág

Csökkent az első negyedévben az Opus Global cégcsoport működési bevétele az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy az ipari termelés, valamint a mezőgazdaság és élelmiszeripar szegmens is kétszámjegyű bevételnövekedésről számolt be - derült ki a vállalat ma közzétett első negyedéves gyorsjelentéséből. A cégnél kiemelten figyelt EBITDA szintjén jelentős visszaesésről számolt be az Opus, részben a turizmus üzletág jelentős vesztesége következtében, ami a járvány számlájára írható, viszont a pénzügyi eredmény soron elkönyvelt eredménynek köszönhetően az Opus adózott eredménye és egy részvényre jutó nyeresége megugrott év/év alapon. Az energetika üzletág felépülése elkezdődött, a Titász és a Tigáz idén már hozzájárulhat az Opus Global számaihoz.

Az első negyedév főbb számai

Nem tudta növelni bevételeit az Opus az első negyedévben, 45,7 milliárd forintos működési bevételről számolt be konszolidált szinten a holdingcég 2021 első negyedévére, ami 4,6 százalékos csökkenés a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

A stratégiai üzletágak közül a turizmus szegmens a koronavírus-járvány következtében jóval gyengébben teljesített, mint 2020 első negyedévében. A bázisidőszakot a lezárások korlátozottan érintették márciustól kezdődően, míg idén a teljes negyedév alatt fennálltak a szigorítások.

A vállalat a világjárvány által terhelt gazdasági környezet adta beszűkült lehetőségek között sikeres tranzakciókkal kezdte az évet. A 2019-ben meghirdetett stratégiájának első mérföldkövét teljesítette, amellyel megalapozta az energetikai szegmens felépítését. Ez a ma publikált gyorsjelentés számain még nem látszik, 2021 első negyedévében az energetikai szegmens eredményei még nem kerültek bevonásra, mivel a Tigáz-tranzakció csak a negyedév utolsó napjával (március 31.) zárult, így a bejelentett nagy energetikai akvizíciók még nem befolyásolták a január-márciusi időszak eredményeit. A bázisidőszakban szintén „üres” volt az energetika divízió, mivel tavaly március végére már eladta a vállalat az energetikai érdekeltségeit.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása az Opusnál (millió forint) 1Q 20 1Q 21 változás (év/év) árbevétel 48790 44043 -9,7% összes működési bevétel 47874 45695 -4,6% EBITDA 10689 2808 -73,7% működési eredmény 4796 -855 -- adózott eredmény 2705 8179 202,4% teljes átfogó jövedelem 3293 8095 145,8% Forrás: Opus, Portfolio

Az első negyedévi összes működési bevételből az ipari termelés adta a legnagyobb részarányt, 58 százalékot, a mezőgazdaság és élelmiszeripar 40 százalékot, a járvány által súlyosan megütött turizmus divízió pedig mindössze 2 százalékot tett ki (szemben a bázisidőszaki 13 százalékkal). A működési költségek az egyes szegmensek között a bevételek arányában oszlottak meg, az ipari termelés a működési költségek 57 százalékáért, a mezőgazdaság és élelmiszeripar 38 százalékért, a turizmus pedig 4 százalékért felelt.

Az anyagjellegű ráfordítások 20 százalékkal emelkedtek a negyedévben év/év alapon, leginkább az alapanyagárak növekedése miatt.

20 százalékkal emelkedtek a negyedévben év/év alapon, leginkább az alapanyagárak növekedése miatt. A személyi jellegű ráfordítások 31 százalékkal estek az egy évvel ezelőtti szintről.

31 százalékkal estek az egy évvel ezelőtti szintről. Az értékcsökkenés is jelentősen, 38 százalékkal visszaesett. A csoport az IFRS 3 standard által megkövetelt eljárást követve az építőipari leányvállalatok apportjakor beazonosított és felvett szerződésállományokat a követő értékelések során, a szerződésállomány nettó pénzáramainak jövőbeni ütemezésével összhangban vezeti ki az eszközök közül az eredmény terhére, értékcsökkenésként kimutatva. Az értékcsökkenés alapja a több évet érintő projektek készültségi foka.

A működési bevételek csökkenése mellett a működési költségek növekedtek (8 százalékkal), ami a működési eredmény szintjén veszteségbe fordította a cégcsoportot, 855 millió forintos veszteséget könyvelt el a vállalat. Viszont a jelentős értékcsökkenés miatt EBITDA-szinten már 2,8 milliárd forintos nyereséget ért el az Opus az időszakban, de még ez is csak valamivel több mint a negyede az egy évvel korábbi értéknek.

A pénzügyi eredmény szintjén elkönyvelt jelentős nyereségnek köszönhetően azonban az adózott eredmény jelentősen megugrott az egy évvel korábbi szintről.

A cégcsoport a pénzügyi eredmény soron több, mint 9,5 milliárd forintos nyereséget számolhatott el, amely egyrészt ez év januárjában megvásárolt és a likvid befektetések közé sorolt Jarlene Energy Kft.-ben lévő 100 százalékos üzletrészének eladásakor realizálódott, másrészt a Tigáz-csoport megvásárlásakor keletkezett badwillhez köthető 5,5 milliárd forint értékben.

Az Opus adózott eredménye 8 milliárd forintos profit lett a 2021 január-márciusi időszakban, ami a háromszorosa a bázisidőszaki értéknek. Az egy részvényre jutó eredmény 12,3 forintra emelkedett, szemben az egy évvel korábbi 4 forintról.

A stratégiai szegmensek

2021-ben üzleti szempontból a társaság tevékenységi köre 5 szegmensre bontható:

Ipari termelés

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Energetika

Turizmus

Vagyonkezelés

A konszolidációs kör nagymértékben változott, tekintve, hogy míg 2020 végével összesen 35 vállalatot konszolidált a társaság, addig 2021. március 31-ével már további 4 társasággal bővült a konszolidált kör a 2021. évi tranzakciók eredményeképpen.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 2021. 03. 31. változás 2020 végéhez képest Pénzeszközök 5,14 98,59 79,44 127,83 119,98 -6% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,87 111,73 147,79 172,09 234,63 36% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,23 184,64 210,86 160,37 178,47 11% Saját tőke 14,98 280,35 287,55 227,62 265,46 17% Mérlegfőösszeg 48,07 576,72 646,21 560,08 678,56 21% Forrás: Opus, Portfolio

Ipari termelés

Az Opus Global bevételeinek több mint felét adó ipari termelési szegmens, amely az építőipari és a nehézipari vállalkozásokat foglalja magában, kétszámjegyű bevételnövekedést ért el az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az üzletág működési bevétele 13 százalékkal nőtt év/év alapon. A divízió EBITDA-ja azonban az egy évvel korábbi több mint 5,7 milliárd forintról 2 milliárd forintra csökkent, ami 64 százalékos visszaesés. A szegmens pénzügyi eredménye jelentősen csökkent a bázisidőszakhoz képest, aminek oka az osztalékfizetés eltolódása volt a tavalyi évhez viszonyítva, így az átfogó eredmény mínuszos lett 2021 január-márciusi negyedévében.

Az ipari termelési szegmens építőipari vállalatait is érintette a koronavírus hatása, ami nem elhanyagolható, hiszen a működési bevétel közel 90 százaléka az építőipari tevékenységből származott. Az egyik negatív hatás abból adódott, hogy az építőipar emberi erőforrás igénye jelentős, és a covid miatt voltak munkaerő gondok az alvállalkozóknál. Az R-Kord speciális anyagszükségleténél voltak problémák, a különböző méretű és minőségi kábelek, biztosító berendezések beszerzése folyamatosan kihívást jelentett. A nehézségek ellenére az építőipari társaságok tevékenysége folyamatos volt az idei első negyedévben, a korábban megindított pályázati eljárásokban ezen negyedévben is több közbeszerzésen is sikeresen szerepeltek ezek a társaságok, és várhatóan a 2021-es évben is a tervezett ütembe fogják befejezni a tervezett projekteket – áll az Opus negyedéves jelentésében.

Az koronavírus járvány miatt az unióban bevezetett korlátozások miatt a 2020-ra tervezetthez képest a nehézipari társaságok elmaradást realizáltak. A covid-járvány okozta év elejei bizonytalanság és az ezt követő DIY vevők késői rendelései miatt a Wamsler csak rendelésre gyártott és kisebb késztermék készlettel rendelkezett az előző év hasonló időszakához képest. A járvány hatásai 2021 első negyedéves értékesítésüket nem befolyásolták, magasabb árbevételt realizáltak, mint 2020 ugyanezen időszakában.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Jelenleg a szegmensbe három fő leányvállalat tartozik: a mezőgazdasági tevékenységgel bíró Csabatáj, az élelmiszeripari ágazatba tartozó Viresol, továbbá a Kall Ingredients. A szegmens társaságainak tevékenységét lényegesen nem befolyásolták a koronavírus okozta korlátozások. 2021 első hónapjaiban a termelés felfutása mellett, az alapanyagárak növekedése és az értékesítési árak lassan végbemenő konszolidációja volt jellemző. Az előző évhez képest ugyan a járványhelyzetben nem volt tapasztalható változás, azonban az alkohol termék iránti kereslet 2021 januárt követően lecsökkent, melynek oka a fertőtlenítőszer gyártó cégek magas készletei és a téli szélvédő mosó gyártás szezonális igényének vége mellett az, hogy az európai piacra nagy mennyiségű import alkohol érkezett Bolíviából, Pakisztánból, ami a korábbi korlátozott termék elérhetőséget kiegyensúlyozta, így az árakban is visszarendeződés tapasztalható. Az alkohol piac megrekedésével egyidőben azonban a keményítő termék iránti kereslet megemelkedett.

A szegmens működési bevétele 23 százalékkal emelkedett, 18 milliárd forintra és közel az ipari termelési szegmensnek megfelelő, 1,98 milliárd forintos nyereséget ért el az EBITDA szintjén, ami közel az egy évvel ezelőtti szintnek megfelelő. Az üzemi eredmény 35 százalékkal csökkent, részben az alapanyagköltségek növekedése miatt, az EBITDA annak köszönhetően stagnált, hogy 2021-ben a Viresolnál jelentős értékcsökkenési leírás jelentkezett. A pénzügyi műveletek eredménye nagy mínuszt mutat, így a divízió adózott eredménye mindössze 55 millió forintos nyereség lett, a teljes, átfogó jövedelem pedig mínuszos.

Turizmus

A Hunguest Csoport és a Balatontourist Csoport 2019. július 1-től szerepel leányvállalatként az Opus Csoport konszolidált beszámolójában. A társaság első negyedévi üzemelését teljes mértékben meghatározta a világszerte elterjedt koronavírus járvány és az ennek hatására kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a járvány szinte minden gazdasági szektort elérő negatív hatásai, főleg az utazási korlátozások. A cégcsoport szállodáiban ebben az időszakban továbbra is kényszerű üzemszünet volt, csak egy egység működött folyamatosan üzleti céllal, további kettő pedig alkalomszerűen üzemelt üzleti célú vendégeket fogadva.

A szegmens működési bevétele mindössze 760 millió forint volt 2021 első negyedévében, ami 88 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szintről. Hatalmas veszteséget könyvet el a divízió, az üzemi eredmény szintjén 1,3 milliárd forintos, az EBITDA tekintetében pedig 832 millió forintos vesztesége volt. A bázisidőszakban EBITDA szintjén nyereséges volt a szegmens, viszont a működési eredmény és az adózott eredmény már akkor is erőteljesen mínuszos volt.

Energetika

2021 nagy áttörést hoz az energetikai szegmens kialakításában, amely egyrészről jelentős eszközértéknövekedésben testesül meg, valamint várhatóan nagy mértékben hozzájárul majd az Opus Csoport eredménytermelő képességének további emelkedéséhez – áll az Opus közleményében. A Tigáz akvizíció lezárására március 31-én sor került, a Titász megszerzése pedig 2021 harmadik negyedévére várható.

Az árfolyam

Az Opus árfolyama idén 9 százalékot esett, amivel mélyen alulteljesíti a BUX index, a magyar tőzsde részvényindexe ugyanis eközben 17 százalékot erősödött. Múlt héten egy komolyabb emelkedést mutatott az Opus részvényeinek árfolyama, miután Mészáros Lőrinc azt nyilatkozta, hogy 350 forintra kellene árazni az Opus részvényeit, ami jóval meghaladja a jelenlegi árfolyamot.