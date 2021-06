Ezt a befektetést veszi most nagyon a magyar lakosság

Valamelyest visszaesett a befektetési alapokban kezelt vagyon májusban, de a vegyes alapokra továbbra is rá vannak kattanva a magyarok: a legtöbb friss tőke hónapok óta ebbe a kategóriába áramlik, annak ellenére, hogy teljesítményben a részvényalapok kategóriája a legjobb eddig, és az árupiaci alapok is szépítettek.

A részvényalapok teljesítenek eddig a legjobban…

A BAMOSZ friss statisztikái szerint május végével bezárólag is a részvényalapok hozták vagyonarányosan a legtöbb pénzt a befektetőknek, a kategória már közel 6%-os pluszban van. Ez nagyban köszönhető annak, hogy a tőzsdék is jól teljesítenek idén, a májusi oldalazás ellenére.

A nagyobb kategóriák közül a vegyes alapok vannak a második helyen közel 1%-kal, őket pedig az árupiaci alapok követik 0,4%-kal.

A nagyobb kategóriák közül az ingatlanalapok vannak még vagyonarányosan valamekkora pluszban az év első öt hónapjában, a többi kategória viszont még mínuszban volt, az alacsony hozamkörnyezet nem kedvez a pénzpiaci és kötvényalapoknak sem, utóbbinál ráadásul az inflációs félelmek is nehezítik a jó teljesítmény elérését.

Az abszolút hozamú alapok kapcsán érdemes kiemelni, hogy az OTP Supra hatásától eltekintve maga a kategória a vegyes alapok hozamával versenyezne (a Supra a legnagyobb abszolút hozamú alap, így annak teljesítménye jelentősen kihat a teljes kategória hozamadatára).

A kategóriák közül érdemes külön kiemelni az árupiaci alapokat, amelyek a múlt hónapban nagyot hajráztak, és az áprilissal bezárólag közel 5%-os mínuszt már enyhe pluszba tudták átfordítani. Ezeken belül a nyersanyagpiaci alapok mentek nagyot, erről bővebben itt írtunk:

…mégis a vegyes alapokba áramlik a legtöbb pénz

A részvényalapok jó teljesítménye ellenére májusban is a vegyes alapokba áramlott a legtöbb friss tőke, a kategória közel 28 milliárd forintot vonzott be, míg a részvényalapok „csak” közel 7 milliárdot. Tőkeáramlás szempontjából pozitív hónapot tudtak zárni a zártkörű és abszolút hozamú alapok is, előbbi múlt hónapban a második legjobb tőkebeáramlást könyvelhette el a kategóriák között több mint 7 milliárd forinttal. A kötvényalapok voltak a nagy vesztesei májusnak, itt vélhetően a nagyobb tőkekiáramlásban szerepet játszik a hozamok gyengélkedése is:

A januártól májusig eltelt időszakot nézve is a vegyes alapok tőkegyűjtése a legszembetűnőbb, a kategóriába már 189 milliárdnyi friss tőke áramlott idén. A részvényalapok 69 milliárd forinttal a másodikak, a kötvényalapok 11 milliárddal pedig a harmadikok a sorban.

A vegyes alapok vagyona az első öt hónapban több mint 200 milliárd forinttal növekedett, tehát a tőkebeáramlás mellett a hozamok is segítették eddig a kategória vagyonhalmozását. További érdekes adat, hogy az MNB statisztikái szerint április végével bezárólag a lakosság kezében lévő vegyes alapok állománya több mint 111 milliárd forinttal nőtt,

a vegyes alapok 1500 milliárdos kezelt vagyonának így már több mint 80%-a van a lakosság kezében.

Kissé visszaesett a szektor kezelt vagyona

Összességében nem sokkal, de visszaesett a befektetési alapokban kezelt összvagyon május végére, a 7144 milliárd forint mintegy tízmilliárddal marad el az április végi adattól, de még így is közel 250 milliárddal több, mint tavaly év végén volt.

A vagyonvisszaesés oka, hogy bár az értékesítés valamelyest májusban is pluszban zárt, a hozamok most rosszabbak lettek, a kettő eredője pedig némi megtorpanást hozott az összvagyonban:

