Így drágulhatnak a Kínából rendelt kütyük

A Magyar Posta megújítja vámügynöki szolgáltatásának díjazását július 1-től, mert ekkortól megszűnik az Európai Unión kívülről rendelt, 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentessége és vámeljárás, valamint áfafizetési kötelezettség lép fel - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint az Európai Unión kívülről rendelt termékek alapvetően áfa- és vámkötelesek jelenleg is, hiszen az uniós vámhatáron kívülről érkeznek, ugyanakkor jelenleg az uniós jogszabály értelmében a 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentességet élveznek. Ez a mentesség szűnik meg július 1-től, ami nem csupán áfafizetési kötelezettséget jelent, hanem egyúttal kötelező vám elé állítást is. A 22 eurónál nagyobb értékű termékekre vonatkozóan a Magyar Posta eddig is végzett vámkezelést, egységesen 3500 forintért.

A jogszabályi változással egyidejűleg a posta a vámkezeléshez egy teljesen új díjrendszert alakított ki, amely a termékek értékével arányosan, sávosan határozta meg díjakat. Példaként említették, hogy

ha a magánszemély rendeléskor csak a termék árát fizette meg, akkor 10 eurós termékérték alatt, online fizetésnél 399 forint, 10-22 euró között 499 forint lesz a vám elé állítás díja. Amennyiben viszont utánvéttel, azaz kézbesítéskor fizet a címzett, akkor a díj 799, illetve 899 forintra emelkedik. A közlemény szerint értéktől független, 399 forintos egységes díjat állapított meg a posta arra az esetre, amikor a termék értéke nem haladja meg a 150 eurót és a vásárló a megrendeléskor a webshopnak az áfával megemelt árat fizeti ki online.

Az áfa kifizetése azonban hiába történik meg előre a vásárláskor, a vámkezelés akkor is kötelező.

Az áfamentesség megszűnése miatt a vámeljárások száma előzetes becslések szerint 70-80-szorosára is nőhet. A küldemények gyors feldolgozása érdekében a posta azt kéri, hogy rendeléskor az email címet és a telefonszámot is adják meg a vásárlók, ellenkező esetben ajánlott levélben tudja értesíteni a Posta a címzettet a küldemény érkezéséről.

A Magyar Posta a jogszabályi változásra több milliárdos beruházás keretében informatikai fejlesztéssel, automatizált eljárással készült, valamint logisztikai kapacitásbővítést hajtott végre.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Tamás