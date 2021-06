Gyengén indul a hét a tőzsdéken

Vegyesen nyitottak az európai tőzsdék hétfőn, a DAX 0,2 százalékos esése mellett, a CAC 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 0,3 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,3 százalékot esett. Az európai nyitás az ázsiai tőzsdék hangulatát idézi, hiszen mindkét piacon mérsékelt, de jellemzően negatív elmozdulásokat látunk. Az óvatosság mögött részben meghúzódhat, hogy a koronavírus-járvány a világ több részén ismét erősödni kezdett, és a delta variáns is egyre több régióban megjelenik. Ausztráliában például újabb államokban vezettek be járványügyi korlátozásokat hétfőn a nemrég megugrott, a koronavírus delta variánsához köthető fertőzésszámok miatt, szakértők szerint az országban a járvány kezdete óta nem volt ilyen súlyos a helyzet.