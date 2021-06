Diófa: laza szigor

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Júniusban tovább folytatódott az újonnan igazolt koronavírusos esetek számának csökkenése globálisan, de nőttek az új delta variánssal kapcsolatos félelmek. Ugyan az átoltottság növekedése tovább segíti a gazdaságok kilábalását a szigorítások enyhítése révén, mégis vannak olyan szektorok, amelyek lassabban fognak erőre kapni. Ami a tőzsdék teljesítményét illeti, a júniusi emelkedés hosszabb távon is fenn maradhat, melyet a hónap folyamán a nagyobb jegybankok felől érkező kommentárok is támogatnak.

A hónap egyik legfontosabb tőkepiaci eseménye a FED kamatdöntő ülése volt, melyen az irányadó rátát a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyták, de az egyes jegybankárok kamatvárakozását tükröző „DOT Plot-ban” változás jelent meg: 2022-re és 2023-ra is növekedett a jegybankárok által előrevetített kamatok mediánja, miközben a határidős árazások 2022 végére már egy kamatemelést be is áraztak. A tőzsdék legelső reakciója a csökkenés volt, de miután Jerome Powell kommentárjában leszögezte, hogy marad továbbra is a likviditásbőség, a piacok egyből meg is fordultak. Ezt az irányt támogatta az EKB elnökének nyilatkozata is, melynek főbb üzenete az volt, hogy továbbra sem látnak tartós inflációt és továbbra is marad a támogató monetáris politika. Ezzel szemben az MNB kamatdöntő ülésén 30 bázisponttal, 0,90%-ra emelte az alapkamat szintjét, melyet követett az egyhetes „effektív” kamatláb 0,90%-ra történő emelése is. A kommentárok alapján erős GDP növekedésre számít a Monetáris Tanács és erősödtek a felfelé mutató kockázatot az inflációs kilátásokban, melynek eredményeképpen kamatemelési ciklusba kezdenek.

Annak ellenére, hogy megérkeztek az első jelek a monetáris szigorításokról a FED felől, a laza kondíciók fennmaradása továbbra is támogató a tőzsdék szempontjából, de rövidebb távon az emelkedés sérülékenysége megmarad, ugyanis csupán 3 szektor teljesítménye hajtja a legutóbbi hullámban a tőzsdéket, amely a technológia, ingatlan és az egészségügy.

Portfóliónk összetételén nem változtattunk, a jegybanki kommentárok hosszabb távon továbbra is támogató környezetet biztosíthatnak és amennyiben a delta variáns nem okoz egy újabb hullámot, vagy nem jön egy újabb rezisztens variáns, úgy a bika piac érvényben maradhat."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.