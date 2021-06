Raiffeisen: az infláció és a kötvénypiaci rejtély

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az idei első negyedévben a piaci szereplők többsége az úgynevezett „reflációs trade”-re pozícionálta magát, vagyis, hogy a válságból való gyors – a monetáris és fiskális politika intenzív támogatása által fűtött – kilábalás az infláció érdemi gyorsulását fogja okozni, ami az elmúlt években megszokotthoz képest akár tartósan magasabb áremelkedési ütemet eredményezhet. Ez a várakozás a hosszú lejáratú kötvények hozamának jelentős emelkedésével, illetve a hozamemelkedésre érzékenyebben reagáló növekedési részvények értékalapú részvényekkel szembeni alulteljesítésével járt együtt.

A második negyedévben azonban megtorpant a fenti folyamat, az amerikai 10 éves állampapír hozama fokozatosan mérséklődve júniusban három hónapos mélypontra csökkent, a növekedési részvények pedig ezzel párhuzamosan felülteljesítővé váltak az értékalapú részvényekkel szemben. Mindezt annak ellenére, hogy az időközben az USA-ból beérkező inflációs számok némileg felülmúlták a várakozásokat, ráadásul a gazdasági aktivitás alakulását nyomon követő adatokból sem kezdett el kirajzolódni egy negatív fordulat, vagyis a kilábalási történet -amire a reflációs trade támaszkodott – érintetlen maradt.

Ebben a környezetben a hónap legérdekesebb eseménye a Fed kamatdöntő ülése, továbbá az arra adott (kötvény)piaci reakció volt. Az FOMC-tagok új kamatpálya-előrejelzéséből a korábban vártnál valamelyest gyorsabb kamatemelés rajzolódott ki, Jerome Powell ugyanakkor kitartott az infláció gyorsulásának átmeneti jellege mellett, igaz, a hivatalos kommunikáció alapján ez az átmeneti emelkedés tovább tarthat. Powell emellett arról is beszélt, hogy nincs egy kőbe vésett, szigorú formula, ami alapján az új inflációs célkövetési rendszerük keretében kiértékelik, hogy pontosan milyen hosszú periódusra nézve igyekeznek elérni az átlagosan 2%-os inflációs ütemet. Az elnök szavai szerint ebben a kiértékelési és döntéshozatali folyamatban a döntéshozók mérlegelésének is fontos szerepe van. Ez lényeges üzenet, hiszen növeli a rendszer rugalmasságát, a piaci szereplők számára azonban megnehezíti a Fed jövőbeli lépéseinek előrejelzését. Az üzenet tehát több szempontból sem volt teljesen egyértelmű a befektetők számára, amit a piaci reakciók is tükröztek: a hosszú lejáratú kötvényhozamok kezdeti (kamatdöntő ülést követő) emelkedését csökkenés váltotta fel, a hozamgörbe pedig tovább laposodott. Ez a mozgás (rövid hozamok emelkedésén keresztüli hozamgörbe-laposodás) inkább emlékeztetett egy olyan helyzetre, amikor egy érett növekedési ciklus derekán a Fed már visszavágta nem-konvencionális eszköztárát és a kamatok emelése került terítékre, mintsem a jelenlegi helyzetre, amikor egy növekedési ciklus elején az amerikai jegybank döntéshozóiban még éppen csak felmerült az eszközvásárlási program kivezetéséről szóló diskurzus elindítása.

Véleményünk szerint nagyobb a kockázata annak, hogy az infláció a következő időszakban meghaladja a Fed várakozásait, mint hogy elmaradjon tőle, az amerikai jegybank ugyanakkor a rugalmas infláció-követési rendszerére és a munkanélküliségre hivatkozva nem fog túlzottan sietni a kamatemeléssel, az eszközvásárlási program kivezetése azonban már jövő év elején megkezdődhet. A hosszú lejáratú amerikai kötvényhozamok a növekedési és inflációs kilátásokhoz képest jelenleg alacsony szinten vannak, így van tere az emelkedésnek. Épp ezért továbbra is arra számítunk, hogy a második félévben – a reflációs trade kiújulásával – az Egyesült Államokból kiindulva folytatódhat a hosszú kötvényhozamok emelkedése, valamint a növekedési részvények relatív alulteljesítése.

Ilyen környezetben változatlanul a kötvények alulsúlyozását, a részvények, azon belül is a jellemzően ciklikus papírokat tartalmazó régiók felülsúlyozását javasoljuk modellportfóliónkban, azok kedvezőbb árazása miatt. A részvényeken túl alternatív eszközök, mint az ingatlanok és nyersanyagok (köztük az arany) is jelentős súllyal rendelkeznek a portfóliónkon belül.

Rövid távon a fő kockázatot egy ellenálló vírusmutáns megjelenése jelenti, ami veszélybe sodorhatná a gazdaságok újranyitását. A delta variáns gyors terjedése bár aggasztó, a vakcinák – egyelőre úgy tűnik – megfelelő védelmet biztosítanak vele szemben, igaz, az alacsony átoltottságú országokban így is komoly problémát okozhat."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.