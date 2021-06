Technikai áttekintés a részvénypiacokról július végéig - online előadás ma este

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyre többen mennek el nyaralni, és a foci EB is sokakat leköt, ám a tőzsdék erre nincsenek tekintettel. Előadónk is a héten tartja utolsó gyakorlati webináriumát július végéig (hétfőn még lesz egy bevezető előadás a technikai elemzésbe), így érdemes ezt az alkalmat kihasználni, hogy a nyaralás előtt kockázatkezelési szempontból felkészüljünk a lehetséges árfolyammozgásokra. A technikai elemzés szempontjából átnézzük a főbb részvénypiacokon a kulcsszinteket és trendeket. Az előadás utolsó negyedórájában a felmerülő kérdésekre is igyekszünk választ adni.