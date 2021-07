Látványos hozamok a magyar abszolút hozamú alapoknál: fél év alatt is sokat lehetett keresni

Árgyelán Ágnes Cikk mentése Megosztás

Összességében jól teljesítettek idén eddig az abszolút hozamú alapok, a legjobb teljesítmények közé 8% alatti féléves hozammal nem is lehetett bekerülni. A legnagyobb abszolút hozamú alap továbbra is az OTP Supra, de kezelt vagyona 200 milliárd forint környékére apadt és egyelőre a hozama is a legrosszabbak között van.