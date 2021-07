Mutatjuk a magyar befektetést, amivel gyakorlatilag nem lehetett melléfogni

Folytatódott a tavalyi menetelés a magyar részvényalapoknál, az idei első félévben a legjobban teljesítő alapok 13-23% közötti hozamot értek el, egy év alatt pedig nem ritkák a 30-40% közötti teljesítmények. Alig volt olyan forintos alap a listán, amely ne pluszban zárta volna az első félévet, a jó teljesítmény a legnagyobb alapok vagyonát is jócskán megdobta.

Jól ment a részvényeknek idén eddig

Fél éves távlatból kimondható, hogy a nyersanyagpiac volt eddig az idei év egyik legnagyobb nyertese. A globális inflációs nyomás az ipari fémek, a szénhidrogének és a mezőgazdasági nyersanyagok irányából is erős. Az árak emelkedésében egyszerre játszott szerepet az újranyitással koncentráltan megjelenő kereslet, valamint a kínálati szűkösség, mivel a pandémia miatt leálló termelés csak nehezen tud újraindulni és bővülni.

Bár a nyersanyagok egyértelmű nyertesei az évnek, azért részvénybefektetéssel is elég nehéz volt idén melléfogni, a fontosabb részvényindexek értéke emelkedett idén, a lista élén több európai piacot (svéd, francia, holland) láthatunk.

A lista végén a tavaly felülteljesítő ázsiai (főleg kínai és japán) piacokat találjuk, ahol a befektetők már elkezdték árazni a gazdasági növekedés ütemének lassulását, ami már a legfrissebb gazdasági adatokból is jól látszik. Közel 12 százalékos emelkedéssel a középmezőnybe tartozik a magyar piac is, itt elsősorban az OTP jó teljesítménye játszott fontos szerepet, melynek árfolyama június elején több alkalommal is új csúcsra került, a BUX-al együtt.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 01. Mutatjuk, mivel kereshetted idén a legtöbb pénzt a tőzsdén

Alig volt mínuszos alap

Az összességében jó tőkepiaci hangulat a hazai részvényalapok teljesítményén is meglátszott, alig volt olyan alap ugyanis az elmúlt fél évben, amely ne ért volna el valamekkora pozitív hozamot.

A legjobban teljesítő forintos, lakossági sorozat közé nem nagyon lehetett bekerülni 13% alatti féléves hozammal, és ez még mindig messze van attól, ahogy a legjobb alapok teljesítettek idén eddig.

A legjobb hozamot 2021 első félévében a lakossági forintos alapok között a Dialóg Expander Részvény Alap érte el 23,1%-os teljesítményt mutatva.

Alig marad le mögötte

a második helyen az OTP Orosz Részvény alap 23%-os féléves hozammal,

a harmadik helyen pedig szintén az orosz piacra befektető Aegon Russia végzett 17,4%-kal.

A legjobb féléves teljesítményű alapok éves hozama is kiemelkedő, a listán 30-60% közötti hozamok repkednek.

Ha az egyéves teljesítmény szerint rangsorolnánk, akkor az Erste Top Stocks, a K&H Öko és a Hold Részvény Alap A sorozata végezne az első helyen a forintos sorozatok között 59,8%, 54,9% és 42,4% hozam mellett.

Kijelenthető, hogy aki az orosz, magyar, régiós és fejlett piaci részvényalapok valamelyikét választotta, nem nagyon tudott mellényúlni.

A vizsgált forintos sorozatok közül 53-nak volt legalább 10%-os féléves hozama, ami a vizsgált alapok 56%-a.

Ahogy azt említettük, alig volt olyan alap idén, amely negatív hozamot könyvelt el a forintos sorozatok között. A kivételek közé tartoznak a török piacra befektető alapok, ahol Erdogan török jegybank körüli ámokfutása véget vetett az addig jónak ígérkező török sztorinak. Mínuszban van idén eddig az OTP Klímaváltozás 130/30 alap is, amely tavaly az egyik legjobban teljesítő alap volt a magyar piacon.

A részvényalapok jó első félévét bizonyítja, hogy a legrosszabbul teljesítő alapok között is a legtöbb sorozat pozitív, 4-5% körüli teljesítménnyel bírt.

Robusztus vagyonnövekedés

Ilyen hozamok mellett nem meglepő, hogy a legnagyobb részvényalapok tovább tudták növelni kezelt vagyonukat.

A legnagyobb magyar részvényalap továbbra is az OTP Quality 48,5 milliárd forintos vagyonával: az alap vagyona egy év alatt közel 32%-kal, az utóbbi félévben pedig 12,3%-kal gyarapodott.

A második legnagyobb alap, a K&H Navigátor 40,6 milliárddal, amely éves szinten közel megduplázta vagyonát, az elmúlt félévben pedig több mint 22%-kal hízott. Jókorát ugrott a tavalyi jó teljesítmény után az OTP Klímaváltozás 130/30 alap, 37,9 milliárd forintos vagyonával a harmadik legnagyobb részvényalappá vált Magyarországon.

Nagyobb részt tehát a tavalyi tőzsdei felpattanásnak köszönhető, hogy a legnagyobb részvényalapok egy év alatt közel 70%-kal, fél év alatt pedig közel 20%-kal növelték kezelt vagyonukat. A listán szereplő alapok között csak egy olyan alapot találni, amely nem tudta növelni az év első felében a vagyonát. További érdekesség, hogy a listán kezdik megszilárdítani helyüket a fenntarthatóságra, klímaváltozásra és ESG-befektetésekre fókuszáló részvényalapok (jó példa erre az OTP Klímaváltozás alapja).

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listáján elsősorban a fejlett piacon befektető és fenntartható befektetések felé irányuló forintos részvényalapok végeztek az élvonalban.

A forintos sorozatok között 80 alapnak volt három éves időtávon értelmezhető hozam- és szórásadata, közülük pedig mindössze 4-nek volt negatív Sharpe-mutatója, tehát az alapok többsége egységnyi szórásra vetítve többlethozamot tudott elérni a befektetőinek, ergo kifizetődő volt egy kis merészség.

A lakossági részvényalapok teljesítményének teljes listáját pedig az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Címlapkép: Shutterstock