Új hibrid modellt mutatott be a Bentley

Világszerte egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabályoknak kell megfelelniük az autógyártóknak, ráadásul a legfontosabb stakeholdereknek, a vásárlóknak, a beszállítóknak, üzleti partnereknek is meg kell mutatniuk, hogy nem csak a működésük, de a termékeik is fenntarthatók, ennek része az, hogy egymás után mutatnak be részben vagy teljesen elektromos autókat. A trend a luxusszegmenst sem kerüli el, a Bentley most bemutatta a márka legújabb luxusmodelljét, az új Flying Spur Hybridet.