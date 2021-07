Hulló kés és a kínai részvények - Itt a vétel ideje?

A technológiai szektor amerikai dominanciáját a tőzsdéken egyedül a kínai cégek tudják kicsit megszorongatni. Az 1000 milliárd dolláros amerikai gigászok között, az elmúlt években 500-600 milliárd dolláros kapitalizációjú céggé hízott az Alibaba vagy a Tencent.

Az elmúlt hónapok azonban arról szóltak, hogy a kínai vezetés folyamatosan ütlegelte saját technológiai cégeit. A sor a 30%-ban az Alibaba tulajdonában álló Ant Financial tőzsdére lepésének megakadályozásával kezdődött, és a héten a frissen az amerikai tőzsdére lépő Didi Globalnak bevitt gyomrosok voltak a megfegyelmezés legutóbbi állomásai.

Mi lehet a baja a kínai vezetésnek, és egyáltalán érdemes lehet-e ebben a katyvaszban vételi szemmel nézni a kínai részvényekre, amelyekből több mint 250 forog az amerikai tőzsdéken?

Az elején szögezzük le, a Didi fuvarszervező szolgáltatását havi szinten 430 millióan használják, a cég Kína mellett 16 más ázsiai országban van jelen. Egy nemzeti bajnokról beszélünk, amelyet vélhetően nem akar bedönteni a kínai kormányzat, amelyre eddig is a racionalizmus volt a jellemző. Az eddig támadott tőzsdei cégek üzleti modellje sem változott semmit a támadások hatására. Az igaz, hogy a Didi esetében az új ügyfélregisztráció betiltása már durvább lépésnek számít, főleg, ha nem oldják fel heteken belül. Mindezek ellenére, a Didi lehetetlen helyzetbe hozása kb olyan lenne, mintha nálunk betiltanák a téliszalámi árusítását. Értelmetlen és népszerűtlen egyszerre.

Sajtóhírek szerint a Didi Global kapott finom jelzéseket, hogy ne vezessék be részvényeiket az amerikai tőzsdére, de ezt figyelmen kívül hagyták.

A Didi több, mint 200 oldalas befektetői tájékoztatójában mindegy 60 oldal foglalkozik a kockázatokkal, amiben a szabályozói környezet is megemlítésre kerül, de azért azt kevesen gondolták volna, hogy ilyen hamar lecsap a vörös ököl.

Az időzítés biztosan nem volt véletlen. Egyrészről most volt a kínai kommunista párt 100 éves születésnapja, ami jó alkalmat adott az erődemonstrációhoz. Tudatosították továbbá a tech cégek dollármilliárdos királyaiban, hogy a nagyfőnök továbbra is a kínai kommunista párt, és azt is jelezték, hogy nem szerencsés kibújni a kínai felügyeletek alól az amerikai tőzsdére lépéssel, valamint azt is, hogy az amerikai tőzsde helyett a kínai, hongkongi a preferált.

A kínai cégek esetében gyakoriak a kereszttulajdonlások, a Didi esetében ez a szám elenyésző, a Tencentnek csak 6,4%-a van a cégben, míg az amerikai Ubernek 12%-a, a japán Softbanknak közel 20%-a van. Sikerült tehát egy olyan céget találni a pofonosztásra, ami közvetlenül kevésbé érinti a többi nagy technológiai nemzeti bajnokot.

A kínai tőkepiac fejlesztése kulcsfontosságú Kína számára, ha komolyan gondolják, a dollár világdeviza szerepének megingatását. Vélhetően ez is áll a mögött, hogy például az Alibaba részvényeit is bevezették a hongkongi tőzsdére. Ha már az amerikai tőzsdén forgó kínai technológiai nemzeti bajnokokról beszélünk, az is elég furcsa, hogy ezeket a kínaiak milliói által használt szolgáltatásokat kínáló cégeket kínai tőzsdén nem, csak amerikain lehet megvenni.

A kínai tech cégeket övező negatív hangulat miatt, persze ezen cégeknek hónapok óta lejtőn az árfolyama. A magyar befektetők által is megvásárolható iShares MSCI China A UCITS ETF, amely közel 40%-ban kínai tech részvényeket tartalmaz, a nemzetközi bika piac ellenére mínuszban van 2021-ben.

Ha el akarod kezdeni a kereskedés gyakorlását, tölts le egy HF demószámlát, ahol az árfolyam emelkedése és csökkenése is meglovagolható.

Mindeközben a kínai technológiai cégek többsége irtózatosan alulértékeltté vált, különösen az amerikai társaikkal szemben. Az alábbi 2 ábrán az üzemi eredményt mutató zöld részt érdemes nézni a fekete árfolyamvonalhoz képest, az Apple és az Alibaba esetében. Minél jobban elválik az árfolyam az eredménytől, illetve a jövőbeni várakozásoktól, amit a halványabb rész mutat, annál drágábbnak tekinthető a részvény. (forrás: Fastgraphs.com)

Ha valaki elhiszi, hogy az USA-val vívott technológiai háborúban Kína nem akarja legyengíteni saját technológiai cégeit, amelyek az elmúlt negyedévekben az őket ért támadások ellenére folytatják a növekedést, akkor ezek a részvények hosszú távra érdemes vételi szemmel nézni. Kockázat lehet, különösen a tőzsdén kívül forgó, de az amerikai piacon mégis elérhető OTC részvények esetén (Pl: Tencent, vagy BYD), hogy az esetleges szabályozói váltakozások ezek amerikai létét szüntetné meg először, de akár a kínai részvények amerikai jelenléte is veszélybe kerülhet.

Ez utóbbi azonban olyan mértékű bizalomvesztést okozna a kínai tőkepiaci hatóságok iránt, amely akár egy évtizedre parkolópályára tenné a kínai tőkepiacot a nyugati világ számára, aminek Kína lenne a legnagyobb vesztese.

Ez alapján, nagyobb az esélye a hongkongi tőzsde fokozatos helyzetbe hozásának, mint az amerikai tőzsdei pusztításnak, legalábbis ami a kínai szabályozó hatóságokat illeti. Mindazonáltal a legtöbb kínai technológiai részvény megvásárolható a hongkongi tőzsdén is, bár a magyar kisbefektetők többségének ehhez a piachoz nincs közvetlen hozzáférése, valamint az amerikai és a hongkongi tőzsdén párhuzamosan futó részvény akár hongkongi részvénnyé is alakítható.

Aki nem ijed meg saját árnyékától, és feltételez némi racionalizmust a kínai vezetéstől, az a mostani szituációt akár vételre is kihasználhatja a kínai technológiai részvények háza táján.

Ha el akarod kezdeni a kereskedés gyakorlását, tölts le egy HF demószámlát, ahol az árfolyam emelkedése és csökkenése is meglovagolható.

A cikk a Learn & Ttade Kft-vel való együttműködésben készült.