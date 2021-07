A globális művészeti piac kilátásai és 2021 legfontosabb trendjei

Annak ellenére, hogy gyakran „hagyományosnak” és a változásokkal szemben ellenálló piacnak nevezik, a globális művészeti piac az elmúlt 12 hónapban megmutatta, hogy képes alkalmazkodni és újítani. A világjárvány első 3 hónapja a világ legnagyobb művészeti piaci eseményeinek többségét meghiúsította, többek között művészeti vásárokat, aukciókat, galériai és múzeumi kiállításokat; június végéig a Christie’s, a Sotheby’s és a Phillips aukciós eladásai 72%-kal csökkentek a 2019-es azonos periódushoz képest. Ugyanakkor az online értékesítés és az új, innovatív hibrid aukciós formátumok keverékével a három háznak sikerült visszafizetnie a korai veszteségek jelentős részét, így a 2020-as év végi beszámoló főszáma csak 26%-kal esett vissza éves összehasonlításban. Nyilvánvaló, hogy a művészetet vásárlók a válság idején sem vonultak vissza, inkább arra utal a legtöbb jel, hogy a művészeti piac digitalizációja új vevőket vonz, sokakat a fiatalabb generációból. A világjárvány a műtárgypiac egyik régóta várt változásának katalizátora volt – úgy tűnik, hogy a járvány következményeként a művészeti piac barátságosabb, nyitottabb és átláthatóbb lett, és egy olyan térré vált, ami sokkal jobban ráhangolódott a művásárlók következő generációjának vágyaira és motivációira.

Az online értékesítés piaci részesedést fog szerezni

Az elmúlt 12 hónapban az online vásárlás küszöbértékeit rendszeresen átlépték, hiszen a jelenlegi környezetben ez a módszer a gyűjtők alapértelmezett opciójává vált. Bár a művészeti piac végül vissza fog térni a személyes események által vezérelt modelljéhez, a világjárvány idején létrehozott online világ öröksége még sokáig velünk fog maradni. A Sotheby’s, a Christie’s és a Phillips tavaly rekordértéket, 1,05 milliárd dolláros értékesítést ért el a kizárólag online eseményeken, ami 524%-kal magasabb az előző évinél, miközben felemelték a kizárólag online kínálatukat a 2019-es 219-ről 2020-ra 644-re. A teljes aukciós árbevétel a kizárólag online értékesítésekből 14,2%-át teszi ki a tavalyi év összes aukciós eladásának, szemben a 2019-es 1,7%-kal. Bár ez a fenomenális növekedési ütem valószínűleg nem fog folytatódni, nyilvánvaló, hogy a következő években a kizárólag online végzett értékesítések nagyobb részt fognak követelni az aukciós értékesítési üzletből. Ez alapjaiban fogja megváltoztatni a 20. század aukciós modelljét, amely évtizedek óta nagyrészt változatlan, és ami az aukciós piacot az új lehetőségek új korszakába tereli.

A következő generáció művészei új vásárlókat vonzanak

Azzal, hogy egyre több fiatalabb vevő lép be a műtárgypiacra, valószínűleg hamarosan megnő majd az érdeklődés az azonos generációba tartozó művészek iránt is. A kizárólag online aukciók valószínűleg olyan platformokká válnak, amik tesztelik a fiatalabb művészek iránti keresletet, és mivel a Sotheby’s beszámolója szerint a kizárólag online értékesítésben vásárlók 25%-a 40 évnél fiatalabb, egyértelmű, hogy az online módszer ideális opció mind a fiatal vásárlók, mind a fiatal művészek reflektorfénybe állítására. Tavaly a 40 éves és annál fiatalabb művészek árverése 53,7%-kal emelkedett a Sotheby’s-nél, a Christie’s-nél és a Phillipsnél. 2020 folyamán egy fiatalabb művészgeneráció megjelenését tapasztaltuk, akik hamar aukciós hírnévre tettek szert, például Amoako Boafo, Emily Mae Smith, Salman Toor, Titus Kaphar, Otis Kwame Kye Quaicoe, hogy csak néhányat említsünk. Az izgalom ellenére, amit ezek a fiatal művészek gyakran hoznak a művészeti piacra, fennáll annak a kockázata is, hogy a fiatalabb, még formálódó művészek karrierje egyre nagyobb kockázatokkal szembesül a felhajtás, a spekuláció és az árak gyors emelkedése miatt. Ezeket az idő múlásával gyakran nehéz fenntartani, ez a tendencia pedig aláássa és megzavarja a művészek karrierjének hosszú élettartamát. Ezt azonban arányosan kell értelmezni, mivel a kockázatok valószínűleg kisebb számú művészre korlátozódnak, szemben az új aukciós platformok előnyeivel a művészek és a potenciális vásárlók körének bővítése szempontjából.

A globális művészeti piac kelet felé tolódik

A Covid-19 járvány az idei évben földrajzi elmozdulást is eredményezett a világ művészeti piacán. A Sotheby’s, a Christie’s és a Phillips hongkongi eladásai az elmúlt években folyamatosan növekedtek, piaci részesedése 2020-ban 23,1% -ra ugrott, szemben a 2019-es 17,5%-kal. A váltás leginkább New York-ban volt szembetűnő, mivel az aukciós eladások aránya a 2019-es 48,9%-ról 2020-ra 41,5%-ra esett vissza. Idén először a hongkongi eladások megelőzték a londoni eladásokat 22,7%-os piaci részesedéssel. Mivel az Egyesült Királyságot erősen sújtotta a Covid-19 és a Brexit körüli bizonytalanság, a tavalyi eredmények azt jelezhetik, hogy a globális művészeti piac kelet felé tolódik, ez a trend pedig valószínűleg 2021-ben is folytatódni fog.

A globális művészeti piac várhatóan az év második feléig oldalirányú tendenciát fog mutatni

Noha a világ művészeti piacának egyes területei hamarosan megnyílnak, így az Art Dubai bejelentette, hogy márciusban személyes jelenlétet igénylő művészeti vásárral indítanak, addig Európa más nagy művészeti vásárait és művészeti eseményeit már későbbre, az őszi hónapokra halasztották. A 2021-es velencei biennálét szintén 2022-re halasztották. A művészetszakértők körében 2021 januárjában végzett felmérés azt mutatja, hogy a válaszadók 33%-a úgy látja, hogy ez év első felében negatív kockázat áll fenn a művészeti piacon, de csak 15%-uk gondolja, hogy ez a tendencia nem fog változni az év 12 hónapja során sem. Ez arra utal, hogy a művészeti piac az év második felében fellendülésre számíthat, mivel a világ remélhetőleg kezd visszatérni a normális kerékvágásba. A gazdasági előrejelzések is alátámasztják ezt a nézetet, és a globális gazdaságok többségében a növekedés élénkülése várható, mivel az oltóanyag-bevezetési programok a lakosság egyre nagyobb részét fogják érinteni.

Az aukciós garancia piac továbbra is vonzani fogja a befektetőket

Bár az aukciós garanciák értéke 2020-ban 904 millió dollárra, 5,7%-kal csökkent, a háború utáni és a kortárs művészeti aukciók eladásának részesedése a 2019-es 36,6%-ról 2020-ra a teljes kalapácsérték 42,8%-ára nőtt. Az árverési garanciák továbbra is hangsúlyosak a világjárvány idején, mivel a bizonytalanság idején mind az eladók, mind a vásárlók bizalmát növelni tudták. Arra számítunk, hogy az aukciós garanciák ebben az évben is hangsúlyos szerepet kapnak majd, az aukciós garanciák átlagos becsült megtérülése 11,2% lesz 2020-ban (szemben a 2019-es 11%-kal), ami azt jelzi, hogy a piac továbbra is egészséges megtérülést kínál a befektetőknek. Korábbi megfigyelésünket tükrözve földrajzi elmozdulás történt az aukciós garancia piacán is: a garantált eladások Hongkongban 146,3 millió dollárra nőttek 2020-ban, szemben a 2019-es 78,5 millió dollárral, ami új hajlandóságot jelezhet az ilyen típusú kockázat iránt az ázsiai befektetők részéről.

Új műtárgypiaci ökoszisztémák jelennek meg

A tavalyi évben egy újabb fellendülés kezdődött - a piacok és a digitális művészetre összpontosító új ökorendszerek iránti érdeklődés megugrása. A művészet és a blockchain technológia közötti összekapcsolódás évek óta zajlik, de a járvány katalizátorként szolgált a digitális művészek számára ahhoz, hogy új módszereket próbáljanak ki munkájuk bemutatására és a bevétel előteremtésére, valamint ahhoz, hogy a gyűjtők új és innovatív módszereket találjanak a digitális művészet felfedezésére és vásárlására. A karantén eredményeként az otthoni munkavégzés és az online töltött idő az elmúlt évben megnőtt, ahogy a digitális művészet iránti érdeklődés is. Az olyan platformok, mint a Nifty Gateway, a SuperRare, a KnownOrigin és a MakersPlace új alternatív művészeti piaci ökoszisztémákat hoztak létre a digitális művészet számára, a hagyományos művészeti piac területén kívül. A blockchain technológia használata a digitális hiány, a nyomon követhetőség, a tulajdonjog és a származás igazolásának kombinációjának létrehozásához, valamint a művészek azon lehetőségéhez, hogy beépített viszonteladási jogdíjak révén profitálhassanak a másodlagos értékesítésből mindenki számára előnyösnek tűnik. Ezek az új digitális művészeti piacok továbbra is új érdeklődést váltanak ki az új és a meglévő művészetet vásárlók körében, és arra számítunk, hogy a hagyományos művészeti világ vagy befogadja ezeket az új piacokat, vagy hamarosan kialakítja saját piacát.

Forrás: ArtTactic – Global Art Market Outlook 2021

Címlapkép forrás: műtárgy.com