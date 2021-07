Brutális inflációs adat érkezett, megszólalt a sztárbefektető

A tegnap megismert, régóta nem látott magasságokba szökő amerikai inflációs adatok apropóján osztotta meg vélekedését a jelenlegi helyzetről a CNBC megmondóembere, Jim Cramer. A guru szerint mindenki számára egyértelmű, hogy tombol az infláció, ezt lehet ugyanis hallani minden olyan vállalattól, amely bármilyen nyersanyagot vásárol. Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni, amikor az elmúlt 13 év legnagyobb inflációs hullámát éljük át, Cramer szerint a válasz egyszerű: tech részvényeket kell venni. Véleményét természetesen meg is indokolta a guru, néhány közkedvelt tech-óriás példáján keresztül.

Tombol az infláció, mit kell tenni ilyenkor?

A Real Money piacelemzői szolgáltatásokat kínáló befektetői oldal online hasábjain jelentette meg a tegnap megismert, régóta nem látott magasságokba szökő amerikai inflációs adatok apropóján vélekedését a jelenlegi helyzetről a CNBC megmondóembere, Jim Cramer. Mint megírtuk, a várt 0,5 százalék helyett ugyanis 0,9 százalékos havi alapú teljes fogyasztói áremelkedést mért júniusban az amerikai kereskedelmi tárca, a volatilis élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció pedig a várt 0,4 százalék helyett 0,9 százalékos lett.

Az éves alapú teljes infláció 5,4 százalékosra gyorsult, ami 13 éve a legmagasabb, a maginfláció pedig 4,5 százalékra ugrott, amire utoljára 1991 novemberében volt példa.

A guru megfogalmazása szerint mindenki számára egyértelmű, hogy tombol az infláció, ezt lehet ugyanis hallani minden olyan vállalattól, amely bármilyen nyersanyagot vásárol, legyen az zsíros olaj amit megeszünk, vagy olyan olaj, amit elégetünk, vagy akár gyümölcsről vagy földgázról van szó, lényeg a lényeg: az árak az egekbe szöktek.

Szinte minden termék ára nagyot emelkedett amit megveszünk, a használt autóktól kezdve, mert az újakhoz nincs elég félvezető, hogy elkészüljenek, a csomagolásról és a termék piacra juttatásáról nem is beszélve, érvelt Cramer. Szóval mit lehet tenni, amikor az elmúlt 13 év legnagyobb inflációs hullámát éljük át? - teszi fel a kérdést a guru.

A válasz szerinte egyszerű: tech részvényeket kell venni!

Ez a szektor ugyanis immunis az emelkedő költségek mindenféle csapására és immunis a kamatemelésekre is, abban az esetben, ha Jay Powell meghátrálna, és úgy érezné, hogy csökkentené vagy emelné a kamatokat, vagy akár holnap arról beszélne, hogy az infláció tartósabb lesz, mint gondoltuk - érvelt Cramer.

Mit mond nekünk a mögöttünk álló időszak?

Tudom, hogy a piac gyakran tűnik kifürkészhetetlennek

folytatta Cramer.

De van néhány nagy horderejű mintánk, amelyekből rengeteg értelmet nyerhetünk és hasznot húzhatunk

Idén tavasszal volt egy őrült rali az ipari részvényeknél - akkoriban érték alapon árazott (value) papíroknak hívták ezeket a részvényeket, de "ez egy buta elnevezés a számukra", fogalmazott Cramer. "Vegyük például a Freeport-McMoRan-t, a legnagyobb rézipari vállalatunkat, amelyet gyakran tartanak érték alapon árazott vállalatnak. Tavaly augusztusban 12 dolláron állt. Aztán 46 dollárra emelkedett. Aligha value. Tudok mondani 25 Freeportot, úgynevezett value részvényt, amelyek csak addig emelkedtek, amíg a Fed ragaszkodott az átmeneti hozzáállásához.

Ezt követően május 12-én kaptunk egy hasonlóan "forró" fogyasztói árindexet, mint a tegnap reggeli, és az ipari részvények egyszerűen "elpusztultak" a guru szavai szerint, és

a pénz azonnal a legnagyobb növekedést produkáló technológiai részvényekbe kezdett áramlani

Az úgynevezett "smart money" (intézményi profi befektetők által menedzselt pénz) ragaszkodott ahhoz, hogy Jay Powell engedjen az álláspontjából, és feltárazott a gazdasági gyengeségben virágzó növekedési részvényekből, fogalmazott a guru.

Tegnap reggel a guru szerint ugyanazt a szcenáriót kaptuk, sőt, egy kicsit még forróbbat is, és a minta szinte tökéletesen megismétlődött. "Ki mondta, hogy a piacok nem racionálisak?" - tette fel az események tükrében a kérdést a CNBC megmondóembere.

Kik lehetnek a legnagyobb nyertesek?

Alphabet

A guru szerint első körben érdemes például az Alphabetet, a Google anyacégét és a valós inflációt megnézni, kezdve a földgáz piaccal és az égbe szökő olajárral. "Van az Alphabetnek energiaproblémája?" - teszi fel a kérdést Cramer. Ha az ember ellátogat a lekérdezőoldalra, amelyet naponta egyébként is tucatnyi alkalommal meglátogat, az alján a következő kiírás látható:

"Szén-dioxid-semleges 2007 óta."

Ezek alapján "kétlem, hogy energiaproblémáik lennének", érvelt Cramer.

Vajon a szükséges műanyag, a szükséges dobozok, esetleg a zsíros olajok beszerzésével van gondjuk? Nem, ők az Alphabet. Nem kell aggódniuk ilyen dolgok miatt. Ez egy kevés eszközt igénylő, tudásigényes modell

"Mi a helyzet a szállítmányozással? Őket is a teherautó sofőrök hiánya hátráltatja, mint a többi csomagolt fogyasztói árucikkeket gyártó vállalatot?" Nem, ők nem szállítanak, mutat rá a guru. Felteszi továbbá a retorikai kérdéseket: "Mi a helyzet a kikötőkkel? Fontos anyagok várnak a hajókon kirakodásra, amelyek máris késnek, mert az egyik fő kínai kikötőt a koronavírus nehézségei sújtják? Talán néhány alkalmazottnak van Kínában készült inge vagy szandálja, de egyébként nem."

Ez az inflációmentes paradicsom, foglalta össze vélekedését Cramer.

Ami pedig az Alphabet részvényárfolyamát illeti, idén eddig 49,5 százalékkal került feljebb a tech-óriás papírja, a tegnapi inflációs bejelentés után 0,3 százalékos pluszban tudta zárni a napot a részvény.

Apple

Az Applenek Cramer megfogalmazása szerint "annyira mesés márkaneve van, hogy a legtöbb cég a gyakornokai jobb karját adná azért, hogy partner lehessen velük." A Goldman Sachs például tegnap számolt be az Apple-lel való partnerségükről egy Apple-hitelkártya kapcsán, majd később a nap folyamán bejelentették a "most vásárolj, fizess később" tervet, amely rendkívül népszerű, és amely várhatóan felpörgetheti az eladásokat a guru szerint.

Az Applenek rengeteg előnye van Cramer szerint úgy, hogy nincs igazán hátránya - bár a tech-óriásnak vannak az inflációs kérdéskörhöz tartozó nyersanyag költségei, teszi hozzá a guru. De emellett olyan ügyfeleik vannak, mint például a nagy mobiltelefon-társaságok, akik az ügyfelekért folytatott árharcukban gyakorlatilag megeszik a költségeket, illetve az Apple termékei bármelyik otthon "szükséges luxuscikkeként" jelennek meg Cramer szavai szerint.

Ami pedig az Apple részvényárfolyamát illeti, idén eddig 9,8 százalékkal tudott feljebb kerülni a papír, tegnap 0,8 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést a részvény.

