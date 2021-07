Nyugtat az amerikai jegybankelnök, pluszban zártak a tengerentúli tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap elindult a második negyedéves gyorsjelentési szezon, a fókuszban tegnap és ma is a nagybankok voltak. Az inflációs adatok mellett a piaci szereplők továbbra is a Covid-változatokat, különösen a delta variáns aggasztónak mondható terjedését figyelhetik. Ma az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, szintén kedvezőtlen hangulatú kereskedést láthatunk Európában is. A brit FTSE-nél a kimondottan rossz teljesítmény a nemrég közölt inflációs adatnak is betudható, elsősorban az élelmiszerárak és a használt autók árának emelkedése miatt ugyanis közel 3 éves csúcsra ugrott az Egyesült Királyságban az infláció. A befektetők ma is az tengerentúli eseményekre figyelhetnek, hiszen tovább dübörög a második negyedéves gyorsjelentési szezon, ma jelentett többek között a Bank of America, a Citigroup és a Delta Air Lines is - egyelőre az elemzői várakozásokhoz képest pozitív teljesítményeket láthatunk a nagyvállalatoknál. Mindezek mellett nyugtatott az amerikai jegybankelnök az előre kiadott beszédében, mely szerint a Fed egészen addig fenntartja majd támogató monetáris politikáját, amíg a munkaerőpiacon nem sikerül elérni a hőn áhított javulást. Ennek hatására pozitívan zártak az amerikai tőzsdék döntően a Fed-elnök kijelentései, valamint olyan vállalatok, mint az Apple jó teljesítménye miatt.