Megerősítette az AutoWallis hitelminősítését a Scope Ratings, 6 milliárd forintos zöldkötvény-kibocsátás jöhet

Hatmilliárd forint összegben bocsáthat ki zöldkötvényeket az AutoWallis az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében, miután a Scope Ratings megerősítette a társaság B+ hitelminősítői besorolását. A tőzsde autós vállalata a kibocsátást július 23-án zárt körben tervezi, a befolyó összeget a korábban elfogadott Zöld Finanszírozási Keretrendszerben lefektetett elvek mentén kívánja felhasználni.

A Scope Ratings az AutoWallis részére először 2019-ben kiadott hitelminősítést követően ismét elvégezte a besorolás felülvizsgálatát, melynek eredménye alapján a társaság besorolása továbbra is B+, míg az általa kibocsátott kötvényeké szintén B+, a kilátást pedig pozitívról stabilra módosította, az AutoWallis által tervezett 6 milliárd forint összegű új kötvénykibocsátás átmeneti többletkockázata miatt.

Ezzel az AutoWallis továbbra is megfelel a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram (NKP) feltételeinek. Az NKP keretein belül tervezett zártkörű zöldkötvény-kibocsátást befektetési szolgáltatóként a Magyar Takarékszövetkezeti Bank készíti elő és szervezi.

A 10 éves futamidővel, 3,0 százalékos fix kamattal kibocsátandó kötvényekből befolyó összeget a vállalat további növekedési céljainak finanszírozására használja fel a nemrégiben elfogadott Zöld Finanszírozási Keretrendszerben tett vállalásoknak megfelelően. Ilyen keretrendszert a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalatok közül elsőként az AutoWallis dolgozott ki, amivel lehetővé vált, hogy zöld kötvényeket értékesíthessen, valamint zöld hiteltermékeket is igénybe vegyen. A Csoport korábban is elkötelezett volt a fenntartható működés mellett, és a keretrendszer alapján további környezetvédelmi vállalásokat tett: fejleszti például az e-mobilitást, így növeli a töltőpontok, valamint saját és bérautó flottájában az elektromos autók számát. Az AutoWallis vizsgálja az ESG minősítés megszerzésének lehetőségét is, amelynek birtokában részvényeit olyan befektetési alapok is vásárolhatják majd, melyek a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalatok papírjait részesítik előnyben. A társaság első, 10 éves futamidejű és 3 milliárd forint névértékű NKP kötvény aukciója tavaly áprilisban túljegyzéssel zárult, az értékpapírokkal a tőzsde XBond piacán lehet kereskedni.

Az AutoWallis árfolyama idén 18,8 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde