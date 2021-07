Árral szemben: a "világ legpesszimistább hedge fundja" beshortolja a tech részvényeket

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Aki az elmúlt években technológiai részvényeket vásárolt, az mostanra jó eséllyel ül szép profitban, még akkor is, ha a tavalyi év végén és az idei év elején azért a gazdasági újranyitásból leginkább profitáló vállalatok részvényei jelentősen felülteljesítők voltak a tech cégekkel szemben. Tehát ha a hosszabb távú trendnél maradunk, akkor egyértelműen benne van még a szél tech hajó vitorlájában, és még rövidtávon is olyan faktorok jelentek meg - mint a járványhelyzet romlása, vagy a hozamcsökkenés -, amelyek támogathatják a szektort. Még a Wall Street nagyágyúi is a legtöbbször vételt vagy tartást javasolnak az ágazatra, most azonban a "világon leginkább pesszimistának tartott hedge fund" bejelentette, hogy eljött az idő beshortolni a technológiai vállalatok részvényeit, a cég stratégája pedig el is mondta, hogy miért.