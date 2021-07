Visszatértek a tőzsdékre a kisbefektetők és megállították a zuhanást

Mini korrekció zajlott le a hét elején az amerikai tőzsdéken, ami a kisbefektetők érdeklődését is felkeltették, a lakossági befektetők rögtön vételi lehetőséget láttak a csökkenő árakban.

A hét elején heves esés bontakozott ki az amerikai tőzsdéken, a befektetők újra az emelkedő koronavírus-esetszámok miatt aggódtak, gyakorlatilag szektortól függetlenül nyomás alá kerültek a részvénypiacok. Aznap jelentősen megugrottak a Google-keresések a Dow Jones kifejezésre, az aznapi zárásra pedig a Dow ledolgozta az esés nagy részét, másnap pedig az elmúlt egy hónap legjobb teljesítményét produkálta.

Ez a hét tanulság mindenkinek a Wall Streeten, aki azt hitte, hogy a daytradelő kisbefektetők visszavonulót fújtak, a Vanda Research szerint csak hétfőn mintegy 2,2 milliárd dollárt ömlött a részvényekbe.

Még akkor is, amikor az Egyesült Államokban kiosztott stimulus csekkek hatása már csökken, és az otthonmaradás korszaka tetőzik, a Reddit által táplált, Robinhood által hajtott kisbefektetők tömege továbbra is olyan erő marad, amellyel számolni kell, részben az ő vételeik miatt ért újabb történelmi csúcsra a hét végére az S&P 500 részvényindex. A Vanda Research szerint a lakossági befektetők a hétfői eladási hullám alatt szálltak be.

"A Covid utáni bikapiac továbbra is jutalmazza a lakossági befektetőket a részvénykockázat vállalásáért" - mondta Mike Bailey, az FBB Capital Partners kutatási igazgatója. "Arra számítok, hogy a lakossági pénzek továbbra is áramlanak a tőzsdékre."

A heti elmozdulásával a Dow Jones az elmúlt 5 hétben már negyedszer emelkedett, 1,1 százalékot a héten, miközben az S&P 500 2 százalékkal került feljebb.

A DataTrek Research tanulmánya szerint a Dow-ra vonatkozó Google-keresések árulkodó jelek a kiskereskedelmi vásárlási hullámok előtt - ez a minta ezen a héten is érvényesült.

"Az évek során azt találtuk, hogy ez a leggyakrabban használt amerikai keresőkifejezés bármire, ami a tőzsdével kapcsolatos" - írta Nicholas Colas és Jessica Rabe egy elemzésben. "Az adatok azt mutatják, hogy a lakossági befektetők felfigyeltek a hétfői esésre, és a keddi nyitás után közvetlenül már népszerű téma volt körükben a korrekció."

(Bloomberg)

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images