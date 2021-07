Diófa: baljós árnyak?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban megtorpanni, sőt megfordulni látszottak a korábbi kedvező koronavírus statisztikák. Az új fertőzöttek száma ismét emelkedni kezdett több országban, a terjedésért az új „delta” variáns a felelős, mely több országban már egyértelműen a legtöbb megbetegedésért felel. Az oltási hajlandóság is visszaesett, több országban 50% feletti átoltottságtól jelentős lassulás mutatkozik az új oltást felvenni hajlandó lakosok számában. Így aggasztó lehet, hogy magas a védettséggel nem rendelkezők száma, ami egy újabb hullám esetén ismételt terhelést jelenthet éppúgy az egészségi ellátórendszereknek, mint a gazdaságoknak. Az esetleges szigorítások így visszavethetik az eddig tapasztalt gazdasági növekedést, a fogyasztás átalakulása illetve a kereslet csökkenése az inflációt is visszafoghatja, miközben a korlátozások következtében a munkanélküliség is ismét megugorhat. Egészségügyi szakemberek szerint a maszkviselés, a harmadik oltások, a kötelezővé váló vakcináció, illetve az új variánsok elleni frissített oltóanyagok és a fiatalok oltásának gyorsítása jelentheti potenciálisan a megoldást a következő hullám következményeinek enyhítésére.

Júliusban a FED kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, de egy rendkívül fontos üzenetet emelt ki ismét, mely szerint a havi 120 milliárd dollár értékű havi eszközvásárlási keret visszavágásáról érdemi megbeszélések kezdődtek az FOMC-n belül. Ugyanakkor Jerome Powell kiemelte, hogy ennek még nem most jött el az ideje, a megugró inflációt továbbra is átmenetinek gondolják és a piacnak szüksége van a támogató monetáris környezetre. Fontos még megemlíteni, hogy az amerikai jegybank elnök szerint a delta variáns által okozott esetleges negyedik hullámot nem várja súlyosnak. Mindeközben az EKB sem változtat a monetáris kondíciókon, kamatszintek tartósan alacsonyak maradhatnak és továbbra is szükségesnek tartja a pandémiás eszközvásárlási programját (PEPP). Ezek hatásának eredőjeként a főbb amerikai és európai részvénypiacok folytatták emelkedésüket, miközben a 10 éves hozamok tovább csökkentek.

Miközben a FED a szigorítást tervezi és a határidős árazások 2022-re már több mint 60%-os eséllyel kamatemelést valószínűsítenek, az MNB már rálépett a monetáris szigorítás útjára. A várakozásoknak megfelelően ismételten megemelte az alapkamatot, és tette mindezt a kommunikációja szerint is határozott lépéssel, 30 bázispontos emeléssel 1,20%-ra. Az egyhetes betéti eszköz kamatát is 30 bázisponttal emelte és tovább hangsúlyozta nyilatkozatában, hogy a kamatemelési ciklust határozott lépésekkel addig folytatja, amíg az infláció tartósan vissza nem tér a toleranciasávon belülre.

A részben divergáló jegybanki monetáris politika és az összességében támogató monetáris környezet a fejlett országokban továbbra is jelen van, de a régiós piacokon egyre többen máris a monetáris szigorítás útjára léptek. Ami a portfóliókat illeti a régiós részvénykitettséget 5% ponttal csökkentettük, miközben azt átsúlyoztunk az USA részvénypiacába, amely súlya így 15%-ra emelkedett."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.