Hold: növekszik a kockázatkerülés a piacokon

Hold Alapkezelő

"Egyre inkább kockázatkerülő hangulatba kerülnek a tőzsdei befektetők, elsősorban a delta variáns negatív gazdasági hatásaitól félve, másfelől a kínai hitelciklus lassulása miatt. Ez leginkább az emelkedő kötvényárfolyamokban tükröződik, például a november óta tapasztalt német hozamemelkedés több mint fele visszajött az elmúlt két-három hónapban. Ennek megfelelően alulteljesítenek a hagyományos szektorok, mint a bank, ipar, autószektor, miközben a technológiai cégek menetelnek tovább az alacsony hozamokra. Mindeközben begyorsult az esés a kínai részvények körében, miután a központi hatóság egyre durvább eszközökkel szabályozná most már nemcsak az internetes részvényeket, de az oktatással kapcsolatos cégeket is, ezek után a piac az egészségügyi és az ingatlan szektor jövőbeli szabályozását is kezdi készpénznek venni.

Úgy tűnik azonban, hogy a vírus újabb hulláma még nem realizálódott a tőzsdéken. Erre készülve nagyobb részvényarány-csökkenést eszközöltünk, valamint a külföldi kötvényekből magyarba súlyoztunk át az ismét gyengébb forintra reagálva."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.