Raiffeisen: inflációs kockázat és a delta variáns

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A koronavírus gyorsan terjedő delta variánsa már hónapok óta foglalkoztatja a befektetőket, hiszen a gazdasági aktivitás jövőbeli alakulására, illetve ezen keresztül a piacok teljesítményére nézve nem elhanyagolható negatív kockázatot jelent. Júliusban világszerte ismét gyorsuló ütemben kezdett terjedni a járvány a delta variáns gyors térnyerésével, ami fokozta a befektetők újabb járványhullámmal és lezárásokkal kapcsolatos félelmeit. Pánikról nincs szó, hiszen a részvénypiacok júliusban is emelkedni tudtak, a fejlett kötvénypiacokon azonban jól láthatóan erősödött a kockázatkerülő magatartás. A hónap folyamán 1,2% alá, közel féléves mélypontra süllyedő 10 éves amerikai nominális kötvényhozam meglehetősen negatív képest fest a gazdasági kilátásokról, miképp az is, hogy az inflációs várakozások mérséklődése miatt a 10 éves előretekintő amerikai reálhozam-várakozás új történelmi mélypontra, -1,1% alá csökkent.

A delta variáns terjedésének lehetséges gazdasági és piaci hatásaival kapcsolatban két dolgot kell számításba venni. Egyrészt természetesen fontos, hogy az új esetszámok milyen gyorsan emelkednek, azonban ennél is lényegesebb, hogy miként alakul a súlyos, kórházi ellátásra szoruló esetek száma. Egészen addig ugyanis, amíg a vakcinák hatásosnak bizonyulnak a súlyos betegség kialakulásának megelőzésében, az egészségügyi ellátórendszereket nem fogja a harmadik hullámhoz hasonló mértékben leterhelni a járvány, emiatt pedig kevésbé szigorú, kisebb növekedési áldozattal járó korlátozásokkal is sikerülhet átvészelni az újabb hullámot. Márpedig egyelőre az Egyesült Királyság példája alapján úgy tűnik, hogy a magas átoltottsággal rendelkező országokban ez a forgatókönyv valósulhat meg: miközben a napi új koronavírus-esetszámok júliusi csúcsa (47 ezer) megközelítette a januári csúcsot (60 ezer) a szigetországban, a kórházba kerülők száma a korábbi csúcs „mindössze” nagyjából ötödére emelkedett. Hasonlóan biztató eredményeket hoztak izraeli kutatások is: bár a Pfizer vakcinája a delta variáns terjedésének megakadályozásában kevésbé volt hatékony, a súlyos esetek számát nagymértékben csökkenteni tudta. Ráadásul az újabb hullámmal kapcsolatos aggodalmakat mérsékelheti az is, hogy az Egyesült Királyságban a lazítások ellenére már napok óta csökken az új esetek száma. Mivel a briteknél magas a felnőtt lakosság átoltottságának aránya, érdemes kiemelten figyelni, hogy milyen lefolyású lesz náluk a negyedik hullám, hiszen az más országok számára is fontos információval szolgálhat.

A vakcinák hatásosságára alapozva továbbra is azt gondoljuk, hogy a fejlett kötvénypiacok, különösen az amerikai hosszú lejáratú kötvényhozamok nem tükrözik a kedvező gazdasági helyzetből fakadó felfelé mutató (tartós) inflációs kockázatokat, sokkal inkább a delta variánssal kapcsolatos félelmek épültek be az árfolyamokba. Emiatt arra számítunk, hogy a második félévben – a reflációs narratíva kiújulásával– az Egyesült Államokból kiindulva folytatódhat a hosszú kötvényhozamok emelkedése, valamint a növekedési részvények relatív alulteljesítése.

Ilyen környezetben változatlanul a kötvények alulsúlyozását, a részvények, azon belül is a jellemzően ciklikus papírokat tartalmazó régiók felülsúlyozását javasoljuk modellportfóliónkban, azok kedvezőbb árazása miatt. A részvényeken túl alternatív eszközök, mint az ingatlanok és nyersanyagok (köztük az arany) is jelentős súllyal rendelkeznek a portfóliónkon belül."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.