Accorde: érdemes résen lenni, és tartalékolni a puskaport a nyáron

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Az utóbbi hetekben markáns emelkedést láthattunk az árupiaci termékek piacán, amelyek közül is kiemelkedett a réz és az olaj. A kedvező fundamentális környezetet a kínai állam piacra öntött készletei se tudták tartósan letörni, és az OPEC is megállapodásra jutott egy pár hetes átmeneti időszakot követően. Nagyon kedvezőek a kilátások ezekben a termékekben, ugyanakkor ez nem mondható el a kínai részvényekről, amelyek komoly korrekción vannak túl, és várhatóan a fejlődőpiac többi részét is magukkal sodorva további nehéz hetek előtt állnak. Nem könnyíti meg a helyzetet a fejlődőpiac alacsony átoltottsága, illetve a Kína és az USA közötti hidegháborús helyzet.

A nyár alacsony forgalmú időszaka, hirtelen jelentős mozgásokat hozhat, érdemes résen lenni, és tartalékolni a puskaport kedvező beszállási lehetőségekre."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.