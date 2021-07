Aegon: a fejlett országokban a Covid már nem tényező a gazdaságok fejlődésében

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Július már egyértelműen arról szólt, hogy mennyire nyissanak ki a gazdaságok, mi az a prudens szint, amikor még nem nevezhető felelőtlenségnek, adva, hogy a delta variáns mindenhol egyre jobban terjed. Mivel sok országnak a turisztika jelentős része a GDP-nek, azt a tapasztalat, hogy ez a szint országonként változó. Ahol nagyobb arány a GDP-ben a turisztika, ott engedékenyebbek a hatóságok, ahol nem ott, szigorítanak, vagy nem engednek a megszorításokból. Természetesen amitől mindenki tart, az, hogy a tavalyi év fog megismétlődni, amikor nyár végén berobbant a 2. hullám. Szerintünk ez nem valószínű, mert Európában még a legalacsonyabb beoltottsági szint is több mint 40%, ami limitálni fogja a vírus terjedését. Ami problémát jelenthet, az az, hogy egy újabb variáns fejlődik ki, ami rezisztens a jelenlegi oltó anyagokra. Ha a tőzsdék emelkedését nézzük, akkor arra a konklúzióra jutunk, hogy a fejlett országokban a Covid már nem tényező a gazdaságok fejlődésében. A feltörekvő országok közül, főleg Afrikában és Ázsiában, az alacsony átoltottsági aránnyal küszködnek. Itt még probléma lehet a jövőben, és ez a gazdasági teljesítményükre is kihathat.

Júliusban tovább folytatódott a tőzsdék menetelése, és a Russel 2000 index kivételével mindegyik új csúcsra ment. Ez változatlanul a központi bank korlátlan likviditás nyújtásának köszönhető. Ha a részvények árazását nézzük, akkor azt látjuk, hogy relatíve magasabban vannak mint a 2000-es Nasdaq buborék illetve a 2007-es ingatlan buborék kidurranásakor. Ha az előző negyedévhez viszonyítjuk, ahhoz képest is tovább drágultak a részvények. Március végén a BF P/E 22 volt, ami szintén extrém magasnak tekinthető, de ez a szám 23-ra emelkedett június végére. Az érzékelhető viszont, hogy a befektetők sem annyira magabiztosak abban, ezeken a szinteken hogy a tőzsde értékek reális árakon forognak. A hónap közepén egy kisebb riadalom közepette, szinte nem voltak vevők, és az indexek 1 nap alatt több mint 1 ½ %-ot estek. Mint korábban már jó párszor jeleztük, ez a befektetési környezet kizárólag csak a központi bank korlátlan likviditást nyújtó üzelmeinek köszönhető. A probléma akkor fog jelentkezni, ha az infláció, a központi bank várakozásainak ellentétjében nem átmeneti lesz hanem tartós. A pénzügyi vezetésnek nem lesz más választása mint kamatot emelni, ami viszont nagyon súlyosan fogja érinteni a részvény befektetéseket. Az U.S.A. állam adóssága 30000 milliárd dollár, és a adósság-GDP arány 115%. Ha a központi bank kamatot emelne egy ilyen környezetben, az nagyon súlyos strukturális problémákat okozna az amerikai gazdaságban. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a piaci kapitalizáció-GDP arány 220%, ami szintén új csúcsot jelent, akkor érthető, hogy a befektetők miért olyan bizonytalanok a legkisebb eladási hullámnál is, annak ellenére, hogy az indexek új csúcsokon vannak. A hónap végén a Fed elnöknek sikerült eloszlatni ezeket a félelmeket, ha ideiglenesen is, mikor azt sugallta, hogy még nagyon sokáig nem fognak kamatot emelni.

Európa gazdasága tovább javult az elmúlt hónapban, és ehhez valószínű az is hozzájárult, hogy a járvány alatt felállított helyreállítási segélyeket elkezdték szétosztani a tagországok között. Az előzetes olvasat szerint az Eurozóna szolgáltató szektor aktivitása harmadik hónapja mutatott növekedést, a májusi 55,2-ről 58-ra erősödve. Ezzel párhuzamosan a feldolgozóipar is erős volt, a 63,1-es olvasat 12 hónapos bővülést tükröz. Természetesen ezek a makró gazdasági számok gyorsan változhatnak negatív irányba, ha a vírus újra a vártnál jobban terjedni kezd. Ezenkívül az EKB a korábbi 2 alattiról 2 százalékra emeli majd az inflációs célt, miközben átmeneti túllövést is elfogadna. A lépés ugyan nem újdonság, de segítheti az ipari szektorokat.

A kínai gazdaság újból csökkenést mutat ez elmúlt hónapok emelkedése után. A kínai feldolgozóipari PMI értéke júniusban 50,9 volt a májusi 51 után, egyelőre csak nyomott mértékben nő a kínai ipari teljesítmény. A Caixin kínai feldolgozóipari indexe júniusban 51,3-ra csökkent a májusi 52-ről. Nagyot zuhant a Caixin kínai szolgáltató szektor beszerzési menedzserindex júniusban, ennek értéke csak 50,3 az előző havi 55,1 után, ez 14 hónapos mélypontnak felel meg. A kínai GDP a második negyedében év/év alapon 7,9 százalékkal nőtt, ez némileg elmarad a várttól. Amint látjuk Kína lassul, és a kérdés az, hogy ez milyen hatással lesz a világ gazdaságára. Kína már egy ideje azt kommunikálja, hogy nem szeretnének a világ olcsó termelője lenni, és a belső fogyasztást szeretnék fejleszteni. Lehet, hogy azért lassítják le a gazdaságukat, hogy egy alacsonyabb bázisról induljanak, és ez a későbbiekben nem lesz akkora hatással az inflációra.

Magyarország továbbra halad azon az úton amit május közepén elkezdett. A gazdaság tovább nyit, ami viszont probléma, az infláció növekedése. Júniusban a jegybank 30 bázis ponttal emelte az alapkamatot, és júliusban tovább folytatta az emelést mikor újra 30 bázisponttal emelte az egész kamatfolyosót. Így most az alapkamat 1.20 százalék. Az inflációs számok hatására a forint a hónap folyamán 352-ről 362-ig gyengült az euróval szembe, de a kamatemelés bejelentése után visszaerősödött 358-ra.

A modell portfóliónkon júliusban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.