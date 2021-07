Equilor: az emelkedő esetszámok óvatosságra adnak okot

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A három nagy kapitalizációjú vállalatokat tömörítő amerikai index mindegyike új rekord beállításával kezdte az idei év második felét. A tovább eső hozamok júliusban is segítették a növekedésorientált technológiai papírok szárnyalását. A Russel 2000 egy kisebb korrekció után ugyan vissza tudott dolgozni valamennyit, ám a csúcsdöntéshez nem tudott csatlakozni. Ennek egyik oka lehet, hogy az amerikai esetszámok emelkedése a befektetők megítélésében érzékenyebben érintheti a kisvállalatokat. Európa is megtorpanni látszik, a mediterrán országok börzéi az esetszámok emelkedésével párhuzamosan nulla körül vagy enyhe mínuszban zárták a júliust.

A delta variáns ahogy átveszi a dominanciát úgy figyelhető meg az esetszámok emelkedése is. Ugyan biztató, hogy Indiában sikerült megfékezni a felfutást és egyelőre 50 ezer alatt tudott maradni a napi esetszámok, de ehhez szigorú korlátozások bevezetésére volt szükség. Indonézia és leginkább Malajzia továbbra is aggasztó trajektóriát mutat, még Dél-Korában is meghaladták a napi esetszámok a téli hullámét. A nyugat-európai országokban úgy véljük az újabb korlátozásoktól tartózkodnak a kormányok, erre jó példa Anglia, ahol magas esetszámok mellett nyitottak ki. Egyelőre úgy néz ki, hogy ott 50 ezer napi esetnél tetőzött ez a hullám július közepén, ám még továbbra sincs teljes nyugalom. Az unióban átlagosan 50% körül alakul a teljes átoltottság, de láthattuk a brit példán, hogy ettől még felfuthatnak a számok. Egyelőre a kórházi kezelésre szorulók és a súlyos esetek nem emelkedtek olyan ütemben, mint a korábbi hullámokban, mely mindenképp pozitív és az oltások hatásosságát is alátámasztja. A várakozásoknak megfelelően a mediterrán országokban az üdülők számával együtt az esetszámok is emelkednek. Egyelőre ezekre szigorúbb visszautazási feltételekkel reagálnak. A német hatóságok például a Spanyolországból visszatérők esetében hoztak új feltételeket. Amerikában, elsősorban a korábban is nehéz helyzetbe került déli államokban (Texas, Kalifornia, Louisiana, Florida) emelkednek az esetszámok. Az utolsó pillanatig kétséges volt az ötkarikás játékok megrendezése, mely a fokozott elővigyázatosságok ellenére is hozzájárulhatott a japán vírushelyzet romlásához. Várakozásoknak megfelelően Tokió területén van a legtöbb eset regisztrálva, melyre a szórakozóhelyek korábbi bezárásával reagált egyelőre a kormány.

A fejlett kötvénypiacokon az amerikai hozamok vezette csökkenés volt a jellemző júliusban is. Május óta az amerikai 10 éves hozamok 1,8% közeléből több, mint 50 bázisponttal kerültek lejjebb, a német 10 éves hozam hasonlóan mozdult -0,1%-ról -0,4% alá. Tették ezt úgy, hogy mindkét országban a vártnál nagyobb inflációs számok jöttek ki. A régiós kötvénypiacokon továbbra sem csökkentek érdemben a hozamok, a cseh és magyar 10 éves idén nyáron lényegében nem változott, a lengyel pedig visszaadta a hó végére az addigi csökkenését. Az MNB újabb 30 bázisponttal emelte a kamatot, 1,2%-ra téve azt, ezzel valamelyest meglepve a piaci szereplőket, miképpen a konszenzus csak 20 bázispontot várt. A forint gyengült az elmúlt hónapban, melyet a kamatemelést követően elkezdett visszadolgozni. A hozamemelkedési várakozásunk egyelőre csak a régiós alapkamatoknál következett be, ám továbbra se tartjuk vonzónak a jelenlegi hozamszinteket ebben a környezetben. A nemzetközi kötvények arányain ismét enyhén csökkentünk.

A legutóbbi japán korlátozások, melyek értelmében az éttermek, szórakozóhelyek este 8-ig maradhatnak nyitva, ha Európában is ismét megvalósulnak az a szolgáltatási szektor kilábalásának lendületéből visszavehet. Ennek a kockázata továbbra is fennáll a magasabb oltottsági szintek ellenére. Ezek mellett az augusztus-szeptember szezonálisan gyengébb teljesítményt szokott mutatni a részvénypiacokon. A régiós indexek és a ciklikus papírok is sokat emelkedtek az idén, mely szintén óvatosságra int. Júliusban a hazai index is nagyobb elmozdulás nélkül oldalazott, a fejlődő piacok pedig összességében csökkentek. Egyelőre inkább defenzívebb stratégiát látjuk vonzónak, így csökkentünk általánosan a portfólió részvényarányán.

A nyersanyagok valamelyest magukra tudtak találni. Az olaj pedig egyelőre megpihenni látszik az év elejétől tartó emelkedését követően. Az előző havi nemesfém kitettség növelés eddig jónak bizonyult, az arany visszapattant 1800 dollár fölé. Ismét növelnénk ezen kitettség súlyát a portfóliónkban. A csökkentett részvénykitettség egy részét pedig átallokáljuk a Hedge fund/abszolút hozamú kitettségbe. Az ingatlan befektetések arányain ezúttal nem változtatunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.