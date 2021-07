Mekkora üzlet a Forma 1?

Ezen a hétvégén - immáron 36. alkalommal - a Hungaroringen kerül megrendezésre a Forma-1 hazai futama. A kissé közhelyesen olykor száguldó cirkusznak nevezett autóversenyre itthon vírusmentes időkben mintegy 210 000 ember látogat ki, amely még több is, mint a békeidők átlagos létszáma, amely 195 000 fő környékén van. Nagy számok ezek, amelyek azonban eltörpülnek a TV közvetítések nézőszámaitól. 2019-ben ezt a sporteseményt összesen 471 millióan követték a képernyőkön keresztül. Ez már közelíti a világ teljes felnőtt lakosságának az egytizedét, ám a Forma-1 nézői felülreprezentáltak a fejlettebb országokban, így vásárlóerejük is jellemzően sokkal magasabb. Nem csoda, hogy egy ekkora és ilyen jellemzőkkel bíró nézőközönség hatalmas üzletet jelent az összes résztvevőnek. Hogy pontosan mekkorát? Ebben a cikkben erre keressük a választ.

Nyolcmillió dollárt érő technikai hiba. Ez történt tavaly a záró futamon Sergio Perez autójával, aki akkor még a Racing Point csapatát erősítette. Élete első győzelmét a tavalyi idényben végre megszerző mexikói versenyző alatt egy héttel később a technika a 9. körben mondta fel a szolgálatot. A csapat számára ennek súlyos következményei voltak. Bár a Racing Point másik versenyzője, a csapat tulajdonosának fia, Lance Stroll még versenyben maradt, a 2020-as év nagy riválisa, a McLaren két tehetséges versenyzője révén ezáltal könnyedén elhappolta előlük a konstruktőri bajnokságban a harmadik helyet.

Ezzel a Forma-1 díjazásából nyolc millió dollárral kevesebbet kaptak meg az év végén, a nagy múltú McLaren istálló pedig ennyivel többet vághatott zsebre.

A különbség nagynak tűnik, de a Forma-1 világában mindez aprópénznek számít, hiszen szinte minden szereplőnek ennél nagyságrendekkel nagyobb bevétele van. Nézzük meg, hogy kik a főbb stakeholder-ek a Forma-1-ben és milyen bevételekkel, illetve kiadásokkal kell számolniuk.

Liberty Media

A Formula-1 verseny tulajdonosa 2017-ben vásárolta meg a szakág mögötti cég többségi részesedését, összesen 4,6 milliárd dollárért. A cégcsoport korántsem csak ezzel a sporttal foglalkozik, hiszen a műholdas rádiószolgáltatást nyújtó SiriusXM is hozzájuk tartozik, csak úgy mint az Atlanta Braves baseball csapat is. A Liberty Media tavaly 9,36 milliárd dolláros bevételt generált, ám ebből csupán 1,15 milliárd származott a Forma-1 divíziójából. Ez hatalmas esés a 2019-es, majdnem kereken 2 milliárdos értékhez képest. A pandémia miatt a szezon eleve csak júliusban indult, a kevesebb verseny és a helyi nézők hiánya vagy jóval kisebb létszáma, nem sok esélyt adott a pénztárak csörgésének. Így nem csoda, hogy 386 milliós üzemi szintű veszteség jött össze.

A Liberty Media főhadiszállása (Matthew Staver/Bloomberg/Getty Images)

A bevételek forrása eléggé összetett, de négy fő kategóriára bontható. Az utolsó teljes - pandémiától mentes - évben, azaz 2019-ben ezek az alábbiak szerint alakultak:

TV-s és egyéb közvetítési díjak: 763 millió dollár.

Hosting díjak (vendéglátóktól kapott összegek): 602 millió dollár.

Szponzori megállapodások: 301 millió dollár.

Egyéb (merchandising, online szolgáltatások, rendezvények): 356 millió dollár.

Az utolsó teljes, befejezett évben a költségek legfőbb tétele csapatoknak fizetett bónuszok voltak, 12 millióval több, mint egy milliárd dollár értékben. Az összes egyéb költség, amiben a Nemzetközi Autószövetségnek fizetett díjak, a VIP vendégek számára üzemeltetett Paddock Club, a logisztikai költségek, tartalom előállítási díjak (a Forma-1 YouTube csatornája személyes kedvencem), és egyéb szokásos üzleti kiadások vannak összesen 381 millió dollárt tettek ki. Mindebből azért látszik, hogy

ha a koronavírus nem lép közbe, a Forma-1 a versenysorozat tulajdonosa számára egy szépen megtérülő vállalkozás, hiszen üzemi szinten közel félmilliárd dollárt hozott a konyhára.

Ha valaki szeretne a Forma-1 közvetett tulajdonosai közé tartozni, ezt könnyen megteheti, hiszen a Liberty Media részvényeit a Nasdaq-on is jegyzik. Az árfolyam teljesítményét fent említettek miatt elsősorban nem is az autóverseny adja, de azért érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt 5 évben a részvények értéke 2,2-szeresére nőtt. A koronavírus válságnak egyértelműen a legnagyobb vesztesei közé tartoztak, hiszen kevesebb mint egy hónap leforgása alatt 59%-ot zuhant az árfolyam. Bár azóta rengeteget kapaszkodott vissza, a legtöbb papírral szemben csak most van az esés előtti szint környékén.

Csapatok

A csapatok tavaly összesen 711 millió dollárt kaptak a Forma-1 bevételeiből, amelyek a konstruktőri bajnokságban elért helyezések függvényében meghatározott nagyság szerint kerülnek leosztásra. A teljes összeg egyébként majdnem 30%-kal csökkent a pandémia hatására, de az egyes istállók még így is relatív szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen a sportág összbevételénél kisebb összegtől estek el fajlagosan. Bevételeiknek így is 68%-a származott ebből a forrásból.

Ferrari. A maranellói csapat a kezdetek óta a Forma-1 elmaradhatatlan része. Emiatt a díjazás során is különleges ellátást kapnak, és eleve 50 millió dolláros egyedi bónusszal kezdenek. Erre jön rá egy 15 milliós bónusz, amit azok a csapatok kapnak, amelyek korábban már nyertek világbajnokságot (“történelmi bónusz”), és az egyébként eléggé kínos hatodik helyezés után járó további 85 millió dollár. Külön érdekesség, hogy ha a csapatoknak járó kiosztható összeg meghaladja az 1,1 milliárd dollárt, akkor az egyedi bónusz fajlagosan megduplázódik. A Mercedes az olasz csapat 150 milliójától csak 5 millióval marad le. Az első helyért 124 milliót kaptak, amire jött még rá 21 millió dollár a történelmileg sikeres csapatoknak járó bónusz formájában. Az idén vezető Red Bull a tavalyi teljesítményért 116 millió dollárt vághatott zsebre, amihez további 16 millió dollár történelmi bónuszt kaptak, így a csapat 132 millió zöldhasúval gazdagodott. A McLaren 115 millió dollárt kapott, ebből 7 millió jár a korábbi sikerek miatt. A feljebb már említett Racing Pointnak (amely már az Aston Martin névre hallgat) végül “csak” 100 millió dolláros utalás érkezett a számlájára. A Renault (most már Alpine) innen származó bevétele már a 100 millió dollárt sem érte el, a 97 millióból 92 jött a konstruktőri ötödik helyért. A Red Bull második csapata az Alpha Tauri 77 millió dollárt zsebelt be ebből a forrásból. Az Alfa Romeo 69 millió dollárt kapott. A Haas csapat, amelynek vezetője, Guenther Steiner a Netflix dokumentum sorozata után vált egyes rajongók körében sztárra, 61 millióval volt kénytelen beérni. Jó esély van rá, hogy idén év végén még kevesebb pénzt kapnak majd. A sokkal szebb időket is megélt Williams csapata abszolút utolsó lett tavaly, és ezért csak 53 millió dollárt kapott, ehhez hozzácsaptak még 6 milliónyi történelmi bónuszt is, ám az 59 millió így is csak a leghátsó helyre volt elég.

Az idei Silverstone-ben tartott futam (Lars Baron/Getty Images)

A csapatoknak természetesen korántsem ez az egyetlen bevételi forrása. A legnagyobb istállók nemcsak kiegészítik a a bónuszokból járó pénzt, hanem ennél akár sokkal többet is keresnek. Elsősorban szponzori pénzekről van szó, ahol még egy apró matricáért az autón is gyakran millió dolláros nagyságrend jár, de a főszponzorok akár 25 - 50 milliót is letesznek az asztalra. A döntéshozók itt nemigen szoktak finnyásak lenni, hiszen a pénz beszél. Például a tavalyi győztes Mercedes főszponzora a maláj olajvállalat, a Petronas, amelyik a pletykák szerint évente 42 millió dollárt fizet azért, hogy a márkaneve a csapat hivatalos megnevezésében is szerepel. A címvédő ezzel képes visszaelőzni a Ferrarit 451 millió dolláros összbevételével, 25 millióval lehagyva a vörösöket. A Forma-1 egyensúlytalanságára jellemző, hogy eközben

csak három csapat van, amelyik képes 200 millió felett összekalapozni egy évben, sőt: az Alfa Romeo és a Haas a 100 milliós bevételi szint alatt teljesít.

Eközben ugyanakkor a kiadások nagyon elszálltak, ami az eredményekben is meglátszik. Mivel a nagyobb, tőkeerősebb szponzorok inkább a nagyobb csapatokat preferálják és - ahogy ezt láthattuk - a Liberty Media menedzsmentje is az aktuális, illetve kisebb részben a történelmi eredmények alapján osztják szét a bónuszokat, így az egyenlőtlenség folyamatosan nő, és a pár csapat elitizmusa miatt folyamatosan újratermeli önmagát. A széria menedzsmentje emiatt az idei évtől komoly változásokat jelentett be, és költségplafont alkalmaz minden csapat esetén, 145 millió dollár értékben, ami 2022-től egyébként tovább fog csökkenni.

Nem meglepő, hogy a csapatok többsége még üzemi szinten is veszteséges volt az elmúlt években. A csillagászati kiadások között a többszáz főnyi alkalmazotti gárda fizetése, fejlesztési költségek, logisztika is jelen van, de a két legnagyobb tételt a szélcsatorna és a pilóták fizetése jelenti. Ahogy egy korábbi cikkünkben már megírtuk, a Forma-1 versenyzőinek legnagyobb sztárjainál csak a fociban, kosárlabdában keresnek néhányan többet. A legtöbbet kereső pilóták a sikeresebb csapatoknál 2021-ben:

Lewis Hamilton (Mercedes): 62 millió dollár Max Verstappen (Red Bull): 42 millió dollár Fernando Alonso (Alpine): 25 millió dollár Sergio Perez (Red Bull): 18 millió dollár Sebastian Vettel (Aston Martin): 15 millió dollár Charles Leclerc (Ferrari): 12 millió dollár Valtteri Bottas (Mercedes): 10 millió dollár Daniel Ricciardo (McLaren): 10 millió dollár Lando Norris (McLaren): 9 millió dollár Carlos Sainz (Ferrari): 8 millió dollár

Fontos kiemelni, hogy ezekben az összegekben nemcsak a csapatoktól kapott fizetések szerepelnek, de az egyedi bónuszok és külön szponzori megállapodások is. Szintén érdemes megemlíteni, hogy a pilótákkal kötött szerződések általában nem nyilvánosak, ezért a fenti számok csak becslések, jelen esetben a Forbes-tól származnak.

Lewis Hamilton és Max Verstappen a Silverstone-ban tartott verseny előtti sajtótájékoztatón (Xavi Bonilla/Getty Images)

Versenypályák

Ahogy feljebb már szerepelt, a vendéglátó országok és városok összesen 602 millió dollárt fizettek ki egy év alatt, hogy náluk Forma-1 versenyt tartsanak. Ez azt jelenti, hogy csak ezért évente közel 29 millió zöldhasúnak megfelelő összeget utalnak át a versenypályát üzemeltető cégek átlagosan a Liberty Media leányvállalatának. A költségek azonban nem állnak meg itt.

Először is ott vannak a versenypálya felépítésének terhei. A Formula Money számításai szerint 271 millió dollárba kerül egy alapszinten megfelelő létesítmény felépítése, az ingatlan vételi árát nem beleszámítva. Minél hosszabb és bonyolultabb vonalvezetésű egy pálya, értelemszerűen annál magasabbak az építési költségek is.

Egyes becslések szerint az Abu Dhabi-ban épült pálya, amely az utóbbi években menetrendszerűen a szezon zárófutamát tartja, 500 millió dollárt is meghaladó árcédulával került átadásra.

Ezeket a költségeket azért nehéz számításba venni ugyanakkor, mert a pályákat utána az év egy jó részében más célokra is fel lehet használni, egyéb autóversenyekre, oktatásra, tréningekre például.

Az Abu Dhabi-ban lévő versenypálya egyik leginkább látványos része (James Bearne/Getty Images)

A vendéglátó országok persze dönthetnek úgy is, hogy nem építenek külön versenypályát, hanem utcai versenyt rendeznek. Ezzel ugyan több száz millió dollár egyszeri tételt is megspórolhatnak, és egy-egy város nevezetésségeit könnyebben be is mutathatják ugyanilyen nagyságrendű nézőnek, de a Formula Money szerint még így sem biztos, hogy megéri így dönteni. Ilyenkor ugyanis az üzemeltetési költségek sokkal magasabbak. Egy erre a célra létrehozott pálya éves fenntartási költsége 19 millió dollár közelében mozog, amíg egy utcai verseny megrendezése elérheti az 58 millió dollárt is. Az utóbbinál például 16 millióba is kerülhet a több tízezer szurkolónak is alkalmas tribünök szállíttatása, felépítése, és lebontása, de hasonló nagyságrendben mozog az utak lezárásának, és a biztonsági elemek elhelyezésének költsége is.

Akármilyen versenyt is rendeznek, egy átlagos futam esetén tíz év távlatában egy-egy vendéglátónak a Forma-1 hétvégék 851 millió dollárba kerülnek mindent összeadva, de

minden bizonnyal jó pár olyan esemény van, ahol ez az összeg bőven meghaladja az 1 milliárd dollárt is.

Hol keletkezik bevétel, és képesek-e ezek ellensúlyozni a hatalmas kiadásokat?

Erre a kérdésre lehetetlen pontos választ adni. A közismert marketinges klisé szerint minden második hirdetésre költött dollár kukába öntött pénzt jelent, a probléma csak annyi, hogy nem tudni ez a kiadások mely részét jelenti. Vannak azért könnyen számszerűsíthető tételek is. Egy tipikus versenyen a jegyvásárlók 40%-a nem a rendező városból vagy annak környékéről érkezik. A magyar futamon például rengeteg európai országból érkező látogatót köszönthetünk, a könnyű elérhetőség, illetve a relatíve alacsonyabb költségek miatt. Imádnak például ide járni a Raikkönnen és Bottas rajongó finnek, de emlékezhetünk rá, hogy Kubica idején a lengyelek is hazai versenyként tekintettek a Magyar Nagydíjra, és tízezrével érkeztek hozzánk. A legtöbb versenyre így 40-70 ezer látogató is érkezhet, akik komoly hatást gyakorolnak a túrizmus bevételeire. Ez azonban legtöbbször még mindig kevés a kiadások ellensúlyozásához, és az országimázs jellegű marketing költségek összehasonlító jellegű elemzésére is szükség van.

Erre érdekes, és kissé szélsőséges példát jelent a Mexikóvárosban tartott esemény. Az ott megrendezett verseny alatti, helyi érdekességeket, kultúrát bemutató megjelenésekért, azonos hosszt, és nézettséget feltételezve az országnak már 2016-ban és 48 millió dollárt kellett volna fizetni a TV társaságoknak. Ez már önmagában nagyjából fedezte a verseny vendéglátói oldalról jelentkező költségeit.

Az összes megjelenés - beleértve az egyéb TV-s, print és online média említéseket - hirdetési értéke elérte a 248 millió dollárt.

Visszatérve a túrizmus hatásaira: még ennél is érdekesebb, hogy az első versenyt megelőző éjszakán az egy vendégre jutó szállodai szoba költség 239 dollárra ugrott, ami 69%-os növekedés volt a megelőző év azonos napjához képest - amikor még nem rendeztek versenyt. Ráadásul a szállodai szobák foglaltsága ugyanezen két év között ezekre a napokra 8%-kal 87%-ra ugrott. A helyi gazdaságra gyakorolt közvetlen hatás egyes becslések szerint elérte a 161 millió dollárt. Mindez többszörösen visszatermeli a verseny költségeit Mexikóváros esetében. A példa nem egyedülálló: a PwC számításai szerint az Azerbajdzsánban megrendezett verseny két év leforgása alatt 277 millió dollár pluszbevételt termelt a helyi gazdaságnak.

A híres aréna a Mexikóvárosban tartott versenyen (Will Taylor-Medhurst/Getty Images)

Mindez nem jelenti azt, hogy minden verseny és minden vendéglátó ország pozitív implicit vagy pláne explicit eredménnyel zárja a Forma-1-es versenyek lebonyolítását, de összességében minden jel arra mutat, hogy nagy általánosságban megéri futamot rendezni. Nem véletlen, hogy a versenynaptár évek óta bővül vagy legalábbis szinten marad (eltekintve a pandémia tavalyi-idei hatásaitól), és

egyre több ország és város versenyez, hogy otthont adhasson egy-egy Forma-1 hétvégének.

Címlapkép: Peter Fox/Getty Images