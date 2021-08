Állami beavatkozások viharában jelentett az Alibaba

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba ma tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, a teljesítmény elmaradt az elemzői várakozásoktól a bevételek tekintetében, míg profit soron jobban teljesített a vállalat az elemzők által vártnál. Több ok is meghúzódhat a növekedés lassuló üteme mögött, többek között egyre telítettebb lesz a kínai e-kereskedelmi szektor az olyan szereplők térnyerésének köszönhetően, mint például a JD.Com és a Pinduoduo, de emellett a kínai állam tech-cégek ellen indított hadjárata is alaposan rányomta a bélyegét a vállalat megítélésére az elmúlt hónapokban.