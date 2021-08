David Bowie lemezborítójának grafikája aukción

David Bowie rajongóinak számára ez az árverés egy valóra vált álom: az aukció alkalmával lehetőség nyílik eredeti grafikák, tervek, portrék, szobrok és zenekari fotózások vásárlására azon művész személyes gyűjteményéből, aki az énekes egyik legsikeresebb albumának borítóját tervezte.

2021. július 16-án kezdődött egy 120 tételes online aukció Edward Bell tervezeteinek, fényképeinek és lenyomatainak gyűjteményével a középpontban. Az aukció július 16-tól augusztus 1-ig tart.

Amikor Bowie megbízta Edward Bellt azzal, hogy készítse el az elismert Scary Monsters (and Super Creeps) albumának dizájnját, amely album a Berlin Trilógiát követte, akkor ez egy olyan kapcsolat kezdete volt, ami egészen az 1990-es évekig tartott, és ami az ikonikus rock és pop művész Tin Machine időszakát is felölelte.

Ez az album annak az időszaknak a kezdetét jelezte, amikor Bowie a dalkészítés folyamata során már kereskedelmi megfontolásokat is tett, és ez a hozzáállás három évvel később hatalmas sikert hozott számára a Let’s Dance című albummal és a The Serious Moonlight turnéval.

A Shrewsbury-ben, az Egyesült Királyságban elhelyezkedő Halls Fine Art aukciósház a walesi Dory Galériával együttműködve egyedi műveket mutat be – némelyiket maga Bowie dedikálta is, és mindegyik munkát először kínálják a piacon – egy elhivatott online aukció alkalmával, aminek címe The David Bowie Collection, és amit Edward Bell művész mutat be.

A Tin Machine album borítója, amit 1991 márciusára pecsételtek, és amiben megtalálható David Bowie dedikálása: „Kiváló, ragyogó erőfeszítés, csak így tovább!”. Becslések szerint 2000-4000 font. A Halls Fine Art tulajdona, forrás: The Art Newspaper.

A kínált darabok között szerepel egy sor portré, amik Bowie-t Lazarusként mutatják be, és a Savage Heart szobor, amit a Tin Machine II CD-borítójának díszítésére hoztak létre.

A rajongók érdeklődésére talán az 1980-as Fashion című sláger eredeti lenyomatai, a Scary Monsters album borítójának eredeti lenyomatai, a Bell Bowie-ról a Scary Monsters albumhoz készített eredeti diptichon-vázlata, illetve azok az eredeti fotók tarthatnak leginkább számot, amik a vázlat elkészítéséhez adták az ihletet a művész számára.

Az árak sem kiemelkedően magasak, a kínálat nagy része száz fontos tartományokban mozog, a legkeresettebb darabok pedig 1000-2000 fontra becsülhetőek, ideértve a Scary Monsters borítójának tervezeteinek lenyomatait is.

Abigail Molenaar, a Halls Fine Art szakembere így fogalmazott: „Személyes kedvencem a 42. tétel, a Savage Heart szobor, amit Bowie felsőtestéről mintáztak a Tin Machine II grafikájához.”

Címlapkép: Diptichon-vázlat a Scary Monsters albumának grafikájához (1980). Becslések szerint 400-600 angol font. A kép a Halls Fine Art tulajdona, forrás: The Art Newspaper.