Itt az újabb történelmi csúcs a magyar börzén, remek a hangulat a kontinensen

A kereskedés végégig kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdéken, a kedvező vállalati gyorsjelentések miatti optimizmus felülmúlta a delta variáns miatti aggodalmakat. Hajszálnyival az S&P 500 végzett az első helyen 0,82%-os erősödéssel, nem sokkal mögötte pedig a Dow is 0,8%-kal tudott feljebb kerülni. A Nasdaq végül fél százalék körüli erősödéssel fejezte be a napot. A kedvező piaci hangulat a gyorsjelentések mellett annak tudható még be, hogy az USA elérte a Joe Biden elnök által kitűzött 70 százalékos oltási célt. Ezzel szemben az Egyesült Államok különböző régióiban, köztük Louisianában és San Franciscóban újra bevezették a kötelező maszkviselést a koronavírus delta variánsa miatt, miután a CDC igazgatója, Rochelle Walensky szerint az új koronavírusos megbetegedések hétnapos átlaga meghaladta a tavaly nyári csúcsot.