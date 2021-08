Nem csak a tech-cégekbe lehet fektetni Kínában - mutatjuk a legújabb sztárt!

A kínai sportcipő gyártók és más, sporttal kapcsolatos vállalatok részvényei komolyat raliztak a mai kereskedésben. A remek teljesítmény annak volt betudható, hogy a kormány a videojáték-ipar éles bírálata után a testmozgás népszerűsítése mellett tette le a voksát, a sportipar kiépítésére és fejlesztésére közel 800 milliárd dollárt terveznek költeni 2025-ig Kínában.

A Li Ning részvénye 12 százalékos, míg az Anta Sports Products-é 10 százalékos pluszban is volt a mai kereskedésben, ezzel a ralival mindkét hongkongi tőzsdén jegyzett sportruházat-gyártó új történelmi csúcsra tört, bár a nap végére valamelyest lefaragtak a pluszokból a két papírnál. Az emelkedés azt követően következett be, hogy a kínai államtanács bejelentette, hogy

2025-ig 5 ezer milliárd jüan (774 milliárd dollár) értékű, a sportipar kiépítésére irányuló törekvése keretében parkok, edzőtermek és stadionok felújítását tervezi.

A terv egyik fő célja a fiatalok sportolásra való ösztönzése - a bejelentés ennek megfelelően "logikusnak" is mondható a keddi események után, amikor is egy állami újság a videojáték-ipart támadta és azt kifogásolta, hogy a fiatalok túl sok időt töltenek a monitorok előtt, a játékokat pedig egyenesen a "szellem ópiumaként" jellemezték - ezt követően a Tencent és más kapcsolódó cégek részvényei is komolyat zakóztak.

A sportruházat jövedelmező befektetésnek bizonyult eddig idén Kínában, a Li Ning árfolyama például idén 76 százalékkal,

míg az Anta részvénye 49 százalékkal került feljebb, szemben a Hong Kong-i Hang Seng index 2,5 százalékos mínuszával.

"Úgy véljük, hogy az egyre kifinomultabb létesítményekkel és a sportolás népszerűsítésére vonatkozó irányelvekkel Kína jó helyzetben van ahhoz, hogy növelje sportiparát" - írták a Goldman Sachs munkatársai egy elemzésben. A Goldman az elmúlt hónapok raliját követően továbbra is vételre ajánlja a Li Ning és az Anta részvényét, mondván, hogy vélhetően mindkettő profitálni fog az iparág növekedéséből.

