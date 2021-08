Jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat az Adidas

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Adidas növekvő bevételről és profitról számolt be a második negyedévben, a közölt számokkal az elemzői várakozásokat is jócskán felülmúlták. A kilátásokkal kapcsolatban a társaság közölte, hogy a globális kereslet megugrásának köszönhetően idén a társaság árbevétele akár 20 százalékkal is nőhet. A jelentés előtti napokban komoly ralit láthattunk az Adidas részvényénél, a remekül sikerült gyorsjelentés után pedig ma elindult a hozamrealizálás.