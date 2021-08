Közel másfél éves csúcsra rántották a Molt

A Mol árfolyama 17 havi csúcsra emelkedett a pénteki kereskedésben, miután ma hajnalban kedvező számokat közölt a hazai olajtársaság második negyedéves gyorsjelentésében. Már az előző negyedévben is megmutatta oroszlánkörmeit a cégcsoport, de a rakétákat csak most gyújtották be igazán. A társaság ismét szinte minden fontosabb soron verte az elemzői várakozásokat, de ami igazán figyelemreméltó az az, hogy már a koronavírus-járvány előtti szintek felett járnak az eredmények.