Megszólalt az Ethereum feltalálója az új változtatásokról

Az Ethereum blokklánc 2015 óta legjelentősebb, csütörtökön életbe lépett módosítása azt mutatja, hogy a hálózat jó eséllyel még nagyobb frissítést hajthat végre, amellyel 99 százalékkal csökkentheti az energiafelhasználását – állítja az Ethereum feltalálója és társalapítója, Vitalik Buterin.

A világ legelterjedtebb blokklánca a London hard fork néven frissítette szoftverét, amely egy EIP 1559 nevű díjcsökkentő funkciót tartalmaz. A díjcsökkentés máris 2 millió dollár értékű ethereum tokent semmisített meg mindössze néhány óra alatt, amióta hatályba lépett - írja az ultrasound.money nyomkövető weboldal.

Ez felfelé irányuló nyomást gyakorolhat az ethereum árfolyamára a jövőben.

"Az 1559 egyértelműen London legfontosabb része" - mondta Buterin a Bloomberg Newsnak Szingapúrból adott interjújában. A londoni frissítés bizonyíték arra, hogy az Ethereum ökoszisztéma képes jelentős változásokra - tette hozzá.

Az Ethereum és az ismertebb rivális Bitcoin egyaránt proof-of-work mechanizmussal működik, amelyhez éjjel-nappal működő számítógépek globális hálózata szükséges. Az Ethereum szoftverfejlesztői évek óta dolgoznak azon, hogy a blokkláncot átállítsák az úgynevezett proof-of-stake rendszerre - ami egy teljesen más megközelítést használ a hálózat biztonságának biztosítására, ami a szén-dioxid-kibocsátás problémáját is kiküszöböli. Ezt az ETH 2.0-ra való átállást „merge-nek” nevezik, és a folyamat 2022 elejére várható, de akár már az év végén bekövetkezhet, mondta Buterin.

A londoni hard fork mindenképpen bizakodóbbá tesz a merge-et illetően

- mondta.

A csütörtöki változással az Ethereum is közelebb kerül a Bitcoin működéséhez. Az Ethereummal ellentétben a Bitcoin 2009-es indulása óta fix készlettel rendelkezik, 21 millió tokennel, amelyet valaha is létrehozhatnak. Buterin az Ethereum létrehozását leíró 2013-as white paperben eredetileg felső határt szabott a létrehozható ethereum mennyiségére. A változtatásoknak azonban már akkor is volt helye, és mindig is tervben volt a proof of stake-re való áttérés.

Nem igazán volt lehetőség arra, hogy nagyon erős, hosszú távú kötelezettségeket vállaljunk a monetáris politikára vonatkozóan

- mondta Buterin az eredeti elképzeléséről. Aztán 2018-ban részt vett a Cornell Egyetemen egy közgazdasági és számítástudományi konferencián, ahol az elsőáras aukciók hatástalanságáról volt szó. Ez egy olyan aukció, ahol a legmagasabb ajánlatot tevő nyer, és így alakította ki az Ethereum és a Bitcoin a díjpiacát. Viszont az Ethereum az EIP 1559 miatt most már lekerült erről a rendszerről.

Egy másik fontos változás csütörtökön, hogy a blokkméret az Ethereumban mostantól változó. Korábban fix volt az egy blokkban elférő tranzakciók mennyisége, ami azt jelentette, hogy a felhasználóknak néha várniuk kellett a tranzakcióik feldolgozására, amikor nagy volt a hálózati kereslet. A blokkok mostantól a beérkező tranzakciók mennyiségének megfelelően nőhetnek vagy zsugorodhatnak.

Az ethereum árfolyama ma 1,7 százalékkal került lejjebb, míg idén 281,2 százalékos pluszban van.

(Bloomberg)

Címlapkép: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images