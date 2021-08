Esik az olaj ára, olvadnak a pluszok a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tengerentúli tőzsdéken vegyes kép alakult ki a tegnapi kereskedésben, a vezető indexek közül a Dow Jones és az S&P 500 is emelkedett, miután az Egyesült Államok törvényhozásának felsőháza kedden elfogadta a Joe Biden amerikai elnök vezette kormányzat nagyjából 1000 milliárd dollár értékű infrastrukturális beruházási tervéről szóló jogszabálytervezetet, a Nasdaq ugyanakkor fél százalékot esett. Ma az ázsiai tőzsdék többnyire jól teljesítettek, míg leginkább kedvező hangulatú kereskedést láthatunk Európában is. A magyar börze is jól teljesít, a nap sztárja egyértelműen a Waberer's - a fuvarozócég részvényére vételi ajánlást és a korábbinál jóval magasabb célárat határozott meg a céget követő befektetési szolgáltató. Mindeközben esésbe kapcsolt az olaj ára, miután a Fehér Ház felszólította az OPEC-et, hogy növeljék a kitermelést a gazdasági fellendülés támogatásának érdekében.