Fordulat a nagy kriptolopásban: a hacker elkezdte visszautalni a 180 milliárd forintnak megfelelő összeget

A Poly Network nevű cross-chain protokoll 600 millió dolláros meglopását követően a Poly Network hackere kijelentette, hogy hajlandó visszaadni az ellopott kriptopénzeket. A hacker egy Ethereum tranzakciót küldött magának, amelyben egy beágyazott tranzakciós üzenetben kijelentette, hogy "kész visszaadni az összeget".

Egy következő üzenetben a hacker egy multisig tárcacímet kért, hogy visszaadhassa a pénzt a Poly Networknek. "Nem sikerült kapcsolatba lépni a polyval. Szükségem van egy biztonságos multisig tárcára" - írta a hacker.

A Poly Network Twitteren három posztot tett közzé, amelyben három különböző tárcacímet adott meg, amelyeket arra szán, hogy hacker az ellopott kriptovalutákat visszaküldje. "Előkészítünk egy ismert Poly-címek által ellenőrzött multisig címet" - írta a Poly Network a hacker címére irányuló Ethereum-tranzakcióhoz beágyazott üzenetben.

Az O3 Labs szerint a Poly Networköt ért támadás mögött álló személy egy fehér kalapos hacker lehet.

This hacker might yet be of the white hat variety. Let’s see. https://t.co/Y7jJykWSmS