Elon Musk nincs elragadtatva a Tesla önvezető szoftverétől

Többek között így fogalmazott a Tesla cégvezére az önvezető szoftver tesztelése után a Twitteren:

Az FSD Beta 9.2 valójában nem valami jó szerintem, de az Autopilot/AI csapat a lehető leggyorsabban igyekszik javítani

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible. We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.