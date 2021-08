Equilor: az ősz felkorbácsolhatja a volatilitást a piacon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A három nagy kapitalizációjú vállalatokat tömörítő amerikai index mindegyike ismét új rekordra emelkedett. A kis kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Russel 2000 is emelkedni tudott a tovább emelkedő amerikai esetszámok ellenére. A hónap egyik kiemelt eseménye a Fed Jackson Hole-ban tartott szimpóziuma volt. A múlt hét elején előzetesen nyilatkozó jegybankárok közül többen is az eszközvásárlási program kivezetésének megkezdését támogatták. Hozzájuk képest Jerome Powell végül nem jelentette be, mely kevésbé várt esemény volt a piac számára, még annak ellenére is, hogy egyébként a jegybankelnök kimondottan galamb beállítottságú. Kiemelte, hogy az elmúlt hónapok munkaerőpiaci folyamatai kedvezőek, de a delta-változat terjedése olyan bizonytalanságot hozott, melyre válaszul egyelőre kivár a jegybank. Így továbbra sincs biztos idővonal a „tapering” -re, mely meglátásunk szerint ősszel elkezdődhetett volna, ugyanakkor a fontosabb kérdés a leépítés mértékének ütemezése. Másik fontos bejelentés volt, hogy a kamatemelési ciklus kezdete nem fog egybeesni az említett eszközprogram kivezetésével, hanem az az új keretrendszer szerinti feltételek alapján lesz megállapítva. A piacok pozitívan fogadták az üzeneteket, és elfeledtették egy darabig a befektetőkkel a többi kockázatot.

A Pfizer-BioNTech által gyártott vakcinát engedélyezte az amerikai Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA), melyre az esetszámok ismételt felfutása is egyre inkább szükséget teremtett. Nem sokkal a bejelentést követően pedig a Moderna is benyújtotta a hatóságnak a szükséges dokumentumokat. A világon eddig 5,1 milliárd dózist adtak be, bizonyos országokban pedig már a harmadik oltást beadását is elkezdték, egyelőre az első között kapott veszélyeztetett korosztály részére, mely fokozatosan bővülni fog az eddig látott menetrendek alapján. Az USA-ban a harmadik adagok beadásának kezdése szeptember közepére várható Joe Biden elnök nyilatkozata alapján. Ugyanis a delta variáns a legmagasabb átoltottsággal rendelkező országoknak is kihívást ad az esetszámok megfékezésében. Egyelőre Izraelben és Amerikában sem fordult meg az emelkedő trend. Angliában bár volt egy megtorpanás, de ismét növekvő napi esetszámokat láthatunk a statisztikákban. Ázsiában összesítve stagnálás figyelhető meg Japánt kivéve. Ausztrália és Új-Zéland továbbra is szigorú lezárásokat alkalmaz az esetszámok megfékezésére.

Augusztus végén törölte el a legfelsőbb bíróság a kilakoltatási moratóriumot, továbbá ősszel kerül kivezetésre Amerikában a munkanélküli segélyek folyósítása. Ezzel az eddig mesterséges plafon a bérleti díjaknál megszűnik, illetve a munkanélküli ráta is várhatóan csökkenni fog, melyek, ha átmenetileg is de ismét inflatorikus hatást tudnak gyakorolni. A fejlett piaci hozamok csökkenése megtorpant és mind az amerikai, mind a német hozamok ugyan visszafogott mértékben, de emelkedni tudtak a várakozásainknak megfelelően. A mértékben nagyban közrejátszott az említett galamb hangvételű Jackson-Hole-i nyilatkozata Powellnek. A hazai jegybank a várakozásnak megfelelően újabb 30 bázisponttal emelte a kamatot, 1,5%-ra téve azt, továbbá a Fed-el ellentétben elkezdték az állampapír-vásárlások fokozatos csökkentését. Ezek az augusztus 23-i héttől kezdődően heti 60 milliárd forintról 50 milliárd forintra mérséklődnek, melyre emelkedett a hazai hozamgörbe. A 10 éves állampapír hozama 10 bázisponttal 2,94%-ra emelkedett az előző hónap záróértékéhez képest. Az előző havi kötvénysúlycsökkentés helyesnek bizonyult, ezúttal nem változtatunk a portfólió kötvényarányain.

A részvényindexek folytatták a jó teljesítményt, melyhez a régiónk is csatlakozni tudott. A V4 országokban egyelőre nem jelentősek az esetszámok értékei, ám a környező tendenciákat megfigyelve itt is várható lesz egy felfutás. A nyugatra lévő országokban (Ausztria, Szlovénia, Németország, Belgium) mind emelkedő pozitivitási ráta figyelhető meg az elvégzett tesztek között, illetve a reprodukciós ráta is 1 fölé emelkedett. Mindezek mellett a következő hónapban kezdődő tanítási időszakok várhatóan szintén emelni fogják a számokat, ahogy azt Amerikában láthatjuk (ott ugyanis már augusztusban elindult az oktatás). A hazai index is új csúcsra futott, mellyel az idei teljesítménye átlépte a 20%-ot. A globálisan pozitív hangulat ellenére a félelemindexként is ismert Vix nem esett új mélypontra. Ennek egyik oka lehet a volatilitás szezonalitása, mely a nyár végét követően jellemzően emelkedni szokott. Ekképpen enyhe csökkentésre használjuk ki ismét a kedvező szinteket. A portfólió hazai és régiós részvényarányán enyhén csökkentünk.

A nyersanyagok vegyesen teljesítettek. Az olaj a delta hullám okozta csökkenő aktivitás és a félelmek miatt ismét délnek vette az irányt. Az arany egy erőteljes leszúrás után sikeresen visszakapaszkodott 1800 dollár fölé, ezzel jelentősen elmozdulást nem mutatva a hó végi értékeket tekintve. Az ezüst továbbra is csökkenő trendben mozog. Ismét növelnénk ezen kitettség súlyát a portfóliónkban. A csökkentett részvénykitettséget átallokáljuk a Nyersanyag kitettségbe. A többi alternatív befektetések arányain pedig ezúttal nem változtatunk. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.