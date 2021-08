Hold: az jár jól, aki a Feddel megy

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Továbbra is az jár jól, aki a Feddel megy, akik úgy tűnik, nem hajlandóak lelépni a gázpedálról. Így az ősszel várható gazdasági lassulásra azzal készülünk, hogy minimálisan tovább csökkentjük a részvény és nyersanyag kitettséget, hátha lesz jó beszállási lehetőség.

Ami változatlan: Továbbra is az érték alapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben, melyeknek jót tesznek a gazdasági nyitással és növekedéssel kapcsolatos jó hírek – igaz ezek most inkább újra a zárásról fognak szólni, úgy tűnik. Ezek az értékalapú befektetések viszont nem csak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.