Sztárpapír született, magas forgalom mellett zsákolják a 4iG részvényét

Ma kifejezetten erős forgalom látható a 4iG esetében, a kereskedés volumene már elérte a 324,2 millió forintot - ezzel egyben a BÉT negyedik legforgalmasabb papírja. Az elmúlt 180 nap átlagához képest a 4iG forgalma már most közel 23 millió forinttal magasabb.

A kiemelt érdeklődés mögött többek között egy tegnapi vállalati hír húzódik, a cég ugyanis bejelentette, hogy a 4iG, mint a DOTO Systems Zrt. többségi részvényese 2021. augusztus 27-án megszerezte a DOTO Systems Zrt. által kibocsátott valamennyi törzsrészvényt, ekként a DOTO Systems Zrt. egyedüli részvényesévé vált.

A hírt követően tegnap is komoly emelkedést láthattunk a részvénynél, ma azonban már vélhetően a második negyedéves gyorsjelentésre fókuszálhatnak a befektetők, ma teszik közzé ugyanis a számokat a cégnél. Magasak lehetnek az elvárások a teljesítményt és a kilátásokat illetően, a mögöttünk álló hetekben-hónapokban ugyanis több remek sztori is érkezett a vállalat háza tájáról.

Még március végén jelentette be például a vállalat, hogy megvásárolná a hazai távközlési piac egyik meghatározó vállalatát, a DIGI-t, a felvásárlás idén ősszel zárulhat le. A DIGI megvásárlását idén április közepén egy kezdő lépésnek, és nem a folyamat végének nevezte a Portfolio-nak adott interjúban Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és nagytulajdonosa, aki akkor arról beszélt, hogy a 4iG további akvizíciókat hajtana végre, pozícióit nemcsak a távközlésben, de az IT-ban, az űriparban és a kapcsolódó védelmi területeken is erősítené. Ezt követően arról is érkezett hír a nyáron, hogy az űrtávközlésben terjeszkedne a 4iG, emellett pedig a montenegrói Telenor Podgorica megvásárlásáról írtak alá nem kötelező érvényű megállapodást - a vállalat piacvezető a montenegrói mobil szegmensben.

A legfrissebb vonatkozó hír pedig, hogy a napokban együttműködési megállapodást kötött az Antenna Hungária tulajdonosi jogait gyakorló nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a 4iG - a megállapodás célja, hogy az állami és a magántőke egyesítésével egy olyan stratégiai távközlési és telekommunikációs infrastruktúra szolgáltató vállalatot hozzanak létre, amely versenyképes piaci szolgáltatások mellett, kellő súllyal képviseli a nemzeti érdekeket az iparágon belül. Ezt követően komoly rali indult a vállalat részvényénél,

A MAI "ROHAMMAL" EGYÜTT PEDIG MÁR 21 SZÁZALÉKOT UGROTT A JEGYZÉS A BEJELENTÉS ÓTA.

A negyedéves gyorsjelentés apropóján felfokozott érdeklődés közepette egyelőre 6,5 százalékos a plusz ma a papírnál, idén pedig már 23,1 százalékkal került feljebb a 4iG jegyzése.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde