Átalakul a magyar brókerpiac: megvette a Randomot az Erste

Koncentrálódik a hazai befektetési szolgáltatói szektor, azon belül is a retail brókerpiac: friss bejelentés szerint az Erste Befektetési Zrt. megvásárolja a Random Capital Zrt.-t. Az utóbbi időben a Random kirobbanó növekedést élt át, és több szempontból is elérte növekedési korlátait, így az eladás időzítése nem meglepő, a minden értelmes akvizícióra nyitott Erste pedig az ügyfelek és értékpapírszámlák mellett digitális kompetenciákat vásárol a lépéssel. A Random ügyfeleinek változatlan díjakat és költségeket ígér az Erste, a termékpaletta szélesítése mellett.

Engedélyezte az MNB, hogy az Erste Befektetési Zrt. megvásárolja a Random Capital Zrt.-t, a tranzakció pénzügyi és technikai zárására heteken belül sor kerülhet – közölték.

A számok

az Erste Befektetési Zrt. 262 ezer darabos értékpapírszámla-portfóliója közel 22 ezerrel növekszik,

a 2900 milliárd forintot meghaladó értékű vagyon 70 milliárd forinttal gyarapszik,

közlésük szerint várhatóan a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) legnagyobb forgalmú befektetési szolgáltatója jön létre,

ezen belül a duplikált részvénypiaci forgalom alapján pedig a második legnagyobb szereplő lehet a Wood után, legalábbis az idei első 8 hónap forgalmára visszatekintve (az Erste ugyanis 20,4%-os, a Random 5,1%-os, a Wood 26,5%-os részesedéssel rendelkezett az idei kumulált számok alapján),

az adásvételi árat nem közölték.

A tranzakció a hazai retail brókerpiac koncentrálódását jelenti, a négy nagy hagyományos szereplőből (Erste, KBC, OTP, Random) három lesz, miközben egyre nagyobb versenyt támasztanak velük szemben a gyorsan növekvő új szereplők, különösen a Revolut és az Interactive Brokers.

A pandémia következtében az olyan retail online szolgáltatók számára, mint a Random, az utóbbi másfél év kiemelkedően jó időszak volt, hiszen a megnövekedett piaci volatilitás és a globális pénz- és tőkepiaci környezet átrendeződése megnövekedett ügyfélaktivitást generált még azt figyelembe véve is, hogy a megnövekedett piaci tortán egyre több, árversenyre és ügyfélélményre építő új szereplővel kell osztozni.

Mit mond az Erste?

Nem csak piaci részesedést és ügyfeleket, hanem tudást és módszereket vásárolunk – mondta Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, hozzátéve: tizedik akvizíciójuk ez, de nagy újdonság, hogy teljesen más működési alapelveken nyugvó vállalkozást vesznek át: most a digitális kompetenciák erősítésén lesz a hangsúly. Mint mondta, minden eddiginél jobb online értékpapírkereskedő-rendszert szeretnének indítani.

Mit mond a Random?

A Random Capital mostanra elérte korlátait, a további hatékony növekedéshez, az ügyfélkör bővítéséhez, a termékkínálat színesítéséhez stabil, tőkeerős háttérre van szükség – fogalmazott Virág Ferenc, a Random Capital alapító-tulajdonosa, aki szerint a szolgáltatási területek (például finanszírozás, termékbevezetés, instrumentum ellátottság) fejlődése érdekében szükség volt a szakmai befektető bevonására.

Miért jó az Erstének?

Az elmúlt 25 évben az Erste Befektetési Zrt. erős szerepet vállalt a piac konszolidációjában kisebb szereplők megvásárlásával. A Random megvásárlásával nem csak 22 000 ügyfélszámlát szerez, hanem erős digitális tudással egészítheti ki a sajátját. A Random lehetőségei fizikai hálózat híján korlátozottak voltak ügyfélszerzésben, amelyet erőteljes digitális képességek kifejlesztésével kompenzált. Az Erste legfőbb motivációja az lehetett, hogy full szerviz szolgáltatóként számos olyan szolgáltatással tudja megcélozni az ügyfeleket, amelyeket eddig ők nem tudtak igénybe venni. Nem teljesen ördögtől való az a gondolat, hogy az árérzékeny digitális ügyfeleknek is lehet szükségük a Random által kínáltnál szélesebb szolgáltatásokra. Emellett hosszú távon megjelennek a költségszinergiák is mind operatív működésben mind a digitális fejlesztések nagyobb ügyfélbázisra való terítésével. Az sem mellékes, hogy az Erstének jó tapasztata van az akvizícióknál (a Citi is sikeres volt) , nem csak a Befektetési Zrt. hanem a bank is elkötelezett a felvásárlások mellett.

Miért jó a Randomnak?

Változik a világ, változik az értékpapírpiac, a Random elérte azt, ami saját erőből el tudott. A Random alapító Virág Ferenc nagy harcos, de felismerte lehetőségei korlátait. A digitális verseny egyre erősödik nemzetközi szinten, egy nagyobb szolgáltatóba integrálva viszont komoly értéket jelenthet az, amit a Random önerőből elért. Mivel az Erste óriási értéket tud teremteni az akvizíción, az eladó is jó helyzetben lehetett, amikor árazásról beszélgettek.

Mi lesz a Random ügyfeleivel?

Alapvetően jól járnak. Az Erste nem saját maga ellensége, mindenkit meg akar tartani. Ezért nem emel árat. Viszont a Random ügyfelei hozzáférnek jó pár új szolgáltatáshoz és élvezhetik egy banki hátterű befektetési szolgáltató által kínált megnövelt biztonságot. Idővel az Erste természetesen nem üzemeltet több kereskedési platformot, de nem lennénk meglepve, ha középtávon minden régi és most szerzett ügyfél egy jobb, közös kereskedési platformon kereskedne.

Mi lesz az Erste-ügyfelekkel?

(Disclaimer: a szívünknek oly kedves Portfolio Online Tőzsde az Erstével közös termék)

Alapvetően azzal, hogy az elköltöttek egy nagy rakás pénzt egy online brókercég megvásárlására jelzik az elkötelezettségüket az értékpapírüzlet és a digitális fejlesztések irányába, ami alapvetően az ügyfeleknek is jó hír. A bankban számos területet megkapó Erste Befektetési Zrt. vezetői számára szemmel láthatóan még mindig fontos az értékpapírpiac, ami világosan kijelöli azokat a stratégia utakat, amelyek mellett építkeznek.

Hogy értékeljük a tranzakciót?

Win-win az ügylet mindkét fél számára, hiszen az Erste számára valószínűleg pár év alatt megtérül a befeketés (kellően nagy rutint szereztek meg a felvásárlásokban ahhoz, hogy valószínűsítsük, ez így lesz), a Random tulajdonosai pedig aligha időzíthették jobban a brókerég eladását.

Magyarországon a befektetési szolgáltatók egy része nem önálló vállalkozásként, hanem pl. egy bank üzletágaként / területeként (pl. OTP) vagy fióktelepként (pl. KBC) működik, transzparens adataink így csak a befektetési szolgáltatók egy részéről vannak:

Címlapkép: Getty Images