A 2008-as válság előtti rekordévet is megdöntheti idén a globális felvásárlási piac

Év eleje óta már közel 4 ezermilliárd dollár értékű ügyletet kötöttek a globális fúziós és felvásárlási piacon, a cégek igyekeznek kihasználni az olcsó forrásszerzési lehetőséget és a magas profitokat – számol be a hírről a Financial Times

A Refinitiv adatai szerint még az általában csendes augusztusi hónapban is 500 milliárd dollár értékű ügyletről született megállapodás, miközben tavaly ugyanebben a hónapban 289, 2019-ben 275 milliárd dollárnyi tranzakciós megállapodás volt. A lap megjegyzi, hogy az M&A piacon látható megugró aktivitás az olcsó hiteleknek, a magántőkealapoknál elfekvőben lévő óriási pénzállománynak és a javuló üzleti hangulatnak köszönhető.

Idén eddig a globális M&A piacon 3900 milliárd dollárnyi fúziós és felvásárlási megállapodás jött létre, ami több mint duplája a tavalyi hasonló időszaki értéknek, de még a 2019-ben mért 2600 milliárdot is meghaladja.

Ha folytatódik ez az ütem, az M&A piaci aktivitás és ügyletérték meghaladhatja az eddigi csúcsot, amit még 2007-ben, a pénzügyi válság előtt állított be a piac.

2007-ben 4300 milliárd dollárnyi ügyletet jelentettek be a piaci szereplők.

A cikk kitér arra is, hogy az év eleje óta bejelentett közel 40 ezer ügylet mind nagyobb értékű volt és köztük rekord magas a határon átnyúló ügyletek száma. Az M&A piaci aktivitás a befektetési banki bevételeket is megdobta a Wall Streeten, de a nagyobb nemzetközi jogi cégeknek is jól megy a sora.

Idén eddig a technológiai szektorban tevékenykedő cégek háza táján van a legnagyobb aktivitás, a globális M&A ügyletkötések 21%-át adják, ezzel pedig 2000 óta a legerősebb tech piaci arányt képviselik. Emellett a pénzügyi szolgáltatások és ingatlanok piacán is megugrottak az ügyletkötések.

Címlapkép: Getty Images