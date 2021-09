Lefordult a BUX index, alábbhagyott a lelkesedés

Biztosan sokan emlékeznek a Mészáros-részvények csodálatos szárnyalására még 2017-ből, amikor sok hazai kispapírban a napi elmozdulás alapegysége az 5 százalék volt, de gyakran ennek többszörösével emelkedtek az árfolyamok. És nem csak azoknak a vállalatoknak a részvényeinél, ahol a nagybefektető megjelent, hanem azoknál is, ahol csak sejtették a megjelenését. Annyiban hasonló a szituáció most az akkorival összehasonlítva, hogy most is őrült sebességgel növekedő cégek iránt nőtt meg alaposan a befektetők érdeklődése, és az árfolyamok is meredeken emelkednek. Négy hazai, tőzsdei cég sztoriját néztük meg, és azt is, hogy mit mutat a technikai kép a részvényeiknél.