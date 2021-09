Jim Cramer szerint ebbe a négy szektorba érdemes most fektetni

A befektetőknek olyan vállalatok részvényeit érdemes most vásárolniuk, amelyek a Wall Street jelenleg látható bizonytalansága, illetve az esetleges tőzsdei korrekció esetén sem esnek nagyot, vélekedett Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője tegnap. Javasolt is négy területet a guru, ahol érdemes a hosszabb távra tervező befektetőknek körülnézniük ezekben a bizonytalan időkben. Sőt, ennél is tovább ment, ugyanis konkrét vállalatok részvényeit is megemlítette - elemzésünkben ezeknek a cégeknek járunk utána, megnézzük a fontosabb sarokszámokat, illetve azt is, hogy mit gondolnak a cégek kilátásairól az elemzők.