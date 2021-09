Felvásárlási lázban ég a befektetési szakma, 2007 óta nem láttunk ilyen számokat

Tizenöt éve nem látott felvásárlási láz vette kezdetét az alapkezelői piacon, de nem a nagyobb ügyletek helyett a kisebb szolgáltatók iránti érdeklődés ugrott jelentősebbet – írja a Financial Times.

A magyar alapkezelői piacot érintő kihívásokról is beszélnek a szektor képviselői a Portfolio jövő heti Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz te is! Részletek:

A nagyobb, kockázatosabb ügyletek helyett a kisebb szolgáltatók iránti felvásárlási szándékok mutatnak jelentős növekedést az alapkezelői piacon.

A Refinitiv adatai szerint az év első 9 hónapjában több, egymilliárd dollár alatti felvásárlási ügyletet kötöttek az alapkezelői piacon, mint 2007 óta bármikor.

De még az előző év azonos időszakához képest is 5%-os növekedést mutatnak az ilyen jellegű, leginkább a működést felrázó és kevésbé a vállalat átalakítását célzó ügyletek.

Az alapkezelői piacot néhány nagyobb szolgáltató dominálja, ilyen a BlackRock, a Vanguard és a Fidelity. A skála másik végén olyan kisebb szolgáltatók helyezkednek el, amelyek specifikus szektorokat megcélozva igyekeznek ügyfélbázist építeni. Újabban egyre több alapkezelő gondolkodik azon a nagyobbak közül is, hogy milyen új szegmensekbe, területekre kellene beszállni, hogy a lakossági ügyfelek bevonzása mellett a csökkenő díjbevételeket is ellensúlyozni tudják.

A fintech piacot célzó ügyletek között volt idén a JP Morgan OpenInvestre vonatkozó felvásárlási szándéka, utóbbi ESG-portfóliók felépítését segíti az ügyfeleknek. Júniusban a JP Morgan felvásárolta a Nutmeg brit digitális tanácsadót is. A Vanguard a Just Investet vette meg augusztusban, ez a kisebb szolgáltató személyre szabott portfólióépítésben jeleskedett. Voltak azért nagyobb ügyletek is már az alapkezelői piacon idén, ilyen volt a Wells Fargo alapkezelői üzletágának értékesítése a GTCR magántőkealapnak és a Reverence Capitalnek 2,1 milliárd dollárért. A Bank of Montreal pedig áprilisban adott túl külföldi alapkezelői üzletágán az Ameriprise javára.

Címlapkép: Getty Images